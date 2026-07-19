Полиция задержала подозреваемого в броске бутылки в стекло автобуса

Сотрудники полиции задержали молодого человека по делу о разбитом бутылкой стекле автобуса, сообщили 19 июля в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ).

Инцидент произошел днем 16 июля у дома № 8 на Московском шоссе. Водитель автобуса №187 сообщил в дежурную часть, что двое неизвестных молодых людей метнули в лобовое стекло бутылку крепкого алкоголя и скрылись прочь. Стекло оказалось разбито, сумма материального ущерба составила 66 тысяч рублей.

Утром 18 июля полиция задержала 24-летнего молодого человека по подозрению в преступлении. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.

Наказание по статье о вандализме предусматривает штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 360 часов, до года исправительных работ или арест на срок до трех месяцев.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру