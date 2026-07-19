Иностранец задержан за попытку поджога заведения в Петербурге

Полиция задержала приезжего после попытки поджечь крыльцо на входе в бар в Московском районе, сообщили 19 июля в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 чт. 213 УК РФ).

По версии силовиков, 42-летний уроженец одной из стран Центральной Азии повздорил ночью 18 июля с сотрудниками бара на площади Конституции. После этого он облил бензином крыльцо и попытался его поджечь.

Администратор заведения обратился в полицию. Прибывший наряд задержал злоумышленника.

Вопрос об избрании меры пресечения задержанному решается, уточнили в полицейском Главке.

Также 19 июля ГУ МВД сообщило о задержании 24-летнего молодого человека из-за разбитого бутылкой лобового стекла автобуса № 187. Материальный ущерб оценили в 66 тысяч рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру