Полиция задержала подростка после поджога АЗС в Калининском районе

Сотрудники полиции задержали 17 июля подозреваемого в поджоге автозаправочной станции на проспекте Непокоренных в Калининском районе, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Им оказался 16-летний местный житель.

Информация о возгорании на территории газозаправочной станции поступила правоохранителям в 15:37. На место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и экстренных служб. Пожарные потушили возгорание, которое полностью уничтожило колонку. Газовый модуль станции оказался частично поврежден в результате инцидента.

Подозреваемого задержали у дома № 49 по проспекту Непокоренных. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.

"По предварительной информации, около трех недель назад он познакомился в одном из мессенджеров с неизвестной девушкой. В дальнейшем с ним связались неизвестные лица, которые, по словам подростка, угрожали ему и его родственникам, требуя совершить поджог объекта", — передает показания задержанного пресс-служба Главка.

Сказанное молодым человеком проверяют правоохранители. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Двумя днями ранее в ГУ МВД рассказали о задержании 17-летнего жителя Алтайского края после поджога автомобиля полиции во Всеволожске. возбуждено уголовное дело о теракте. Позже Всеволожский городской суд арестовал подростка до 13 сентября.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру