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Новости 3 июня 2026, 16:08

Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА на Петербург

фото ЗакС политика Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА на Петербург

В результате утренней атаки беспилотников на инфраструктурные объекты в Петербурге пострадали четыре человека, сообщил губернатор Александр Беглов 3 июня. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как стабильное. 

Техногенные последствия атаки на самих объектах ликвидированы, сообщил глава Петербурга. Сейчас оперативный штаб под его руководством координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие. 

"Техногенные последствия утренней атаки БПЛА украинских нацистов на инфраструктуру города ликвидированы. Состояние четырëх пострадавших оценивается как стабильное. Им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении Беглова. 

Утром 3 июня Петербург и Ленинградская область подверглись атаке украинских беспилотников. В городе БПЛА ударили по объектам инфраструктуры в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что к утру над регионом уничтожили 59 беспилотников. По его словам, повреждений и пострадавших нет.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


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