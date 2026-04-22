Два человека пострадали при падении машины в Обводный канал

Медицинская помощь потребовалась двоим мужчинам после падения легкового автомобиля в Обводный канал на пересечении с Лермонтовским проспектом, рассказали 22 апреля в ГУ МЧС по Петербургу. Инцидент произошел утром в 05:53, машина пробила ограждение канала и рухнула в воду.

В результате инцидента были госпитализированы два человека. Автомобиль извлекли из воды автокраном поисково-спасательной службы Петербурга.

По сообщению "Фонтанки", в результате инцидента пострадали 51-летний водитель и 49-летний пешеход, на которого налетела машина. По предварительной информации, первого госпитализировали с легкими травмами, второго — с травмами средней степени тяжести. По словам водителя, ему стало плохо за рулем, из-за чего он потерял управление машиной, сбил пешехода и вылетел в воду.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу