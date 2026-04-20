Шесть человек пострадали во время ДТП с двумя трамваями

Полицейские проводят проверку после ДТП на Петергофском шоссе с участием двух трамваев, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Происшествие случилось 20 апреля в 10:20 утра. Пострадали шесть человек, их госпитализировали.

Водитель трамвая, ехавший по маршруту №36, двигался по Петергофскому шоссе в направлении улицы Пограничника Гарькавого и врезался в другой трамвай. Судя по видеозаписи, опубликованной ведомством, водитель разогнался и не успел притормозить. От столкновения у обоих транспортных средств выбило стекла.

"В результате ДТП пострадали шесть человек, которые с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - заявил начальник отдела госавтоинспекции Красносельского района майор полиции Артем Киселевский.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Также прокуратура Красносельского района начала устанавливать обстоятельства и причины аварии. Движение трамваев по 36-му маршруту восстановили.

По данным "Фонтанки", в ходе ДТП пострадали восемь человек - один водитель и семь пассажиров. Они получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Утром 20 апреля в Тосненском районе Ленобласти произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Пострадали 13 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру