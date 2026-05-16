Петербургскую фирму хотят оштрафовать на 5 млн рублей за 13 нелегалов на стройке

Сотрудники полиции провели рейд на строительном объекте на Суздальском шоссе в Приморском районе, передает 16 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Силовики проверили документы у 70 иностранных граждан, задействованных в стройке, 13 из которых нелегально работали на объекте. Их привлекли к административной ответственности по статье о незаконном осуществлении иностранцем трудовой деятельности в России (18.10 КоАП РФ) и собираются выдворить за пределы страны.

Сейчас устанавливается вина компании, допустившей к работе на строительном объекте нелегальных мигрантов. По статье о незаконном привлечении к трудовой деятельности иностранца (18.15 КоАП РФ) юридическому лицу грозит штраф на общую сумму в 5,2 млн рублей, заявили в ведомстве.

Силовики регулярно проводят проверочные мероприятия с целью выявления нелегальных мигрантов на строительных объектах, торговых точках и в местах проживания иностранцев в Петербурге. В понедельник полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии изучили документы у 350 работников стройплощадок и фортов Кронштадта. Правоохранители отчитались о 25 выявленных случаях нарушения миграционного законодательства.

Екатерина Гусева / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)