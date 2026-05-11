Полицейские проверили документы у 350 работников фортов Кронштадта

Сотрудники полиции вместе с представителями Росгвардии, регионального УФСБ и Следственного комитета 10 мая провели рейды на стройплощадке и фортах Кронштадта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Силовики проверили документы более чем у ста иностранных граждан и выявили 25 случаев нарушения миграционного законодательства.

Во время рейда на строительной площадке на Цитадельской дороге полицейские осмотрели бытовки. Для оценки обстановки запустили квадрокоптер. Также сотрудники Госавтоинспекции проверили около 160 транспортных средств. В результате составили 10 административных протоколов за нарушения ПДД.

Далее проверка проходила на трех удаленных фортах, где идут реставрационные работы. До них силовики добирались на катерах. Полицейские проверили документы у 350 человек, более ста из которых - иностранные граждане. Нарушителей доставили в территориальные отделы полиции. Кроме того, силовики обнаружили четырех граждан, уклонявшихся от постановки на воинский учет.

В мае полицейские проводили профилактические мероприятия в рамках операции "Нелегальный мигрант". Они проверяли работников на стройплощадках и промышленных объектах. В итоге силовики выявили 2,3 тысячи нарушений в сфере миграции.

