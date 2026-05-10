Режим работы вестибюля на станции метро "Гражданский проспект" изменится из-за ремонта

Из-за капитального ремонта эскалатора режим работы вестибюля станции метро "Гражданский проспект" изменится, сообщили 10 мая в пресс-службе городской подземки. С 12 мая по 17 июля с 7:30 до 9 утра в будние дни вход в вестибюль будет ограничен. В ведомстве попросили пассажиров планировать поездки на общественном транспорте заранее.

"В связи с капитальным ремонтом эскалатора изменяется режим работы вестибюля станции "Гражданский проспект". С 12.05.2026 по 17.07.2026 по рабочим дням с 07:30 до 09:00 вход в вестибюль ограничен. При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока", - заявили в пресс-службе.

Летом 2025 года представители петербургского метрополитена объявили конкурс на разработку проекта ремонта станции "Гражданский проспект". Начальная цена контракта превысила 94 млн рублей. Выполнить ремонтные работы нужно будет до января 2028 года.

В конце февраля из-за ремонта ограничивали вход на один из вестибюлей станции "Московская". Меры объяснили проведением ремонтных работ.

