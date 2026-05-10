Беглов утвердил проведение Книжного салона с 21 по 24 мая

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о проведении XXI международного Книжного салона с 21 по 24 мая в Петербурге, сообщили в пресс-службе Смольного. Мероприятия состоятся на Дворцовой площади и в здании Главного штаба. Всего в программе предусмотрены 280 событий. Общая площадь для проведения семинаров, мастер-классов и лекций превысит 15 тысяч кв.м.

Основными темами мероприятий в 2026 году выступят год единства народов России, 225-летие со дня рождения этнографа Владимира Даля и 200-летие со дня рождения писателя Михаила Салтыкова-Щедрина. Одна из экспозиций будет посвящена 45-летию Ленинградского рок-клуба.

Впервые на Книжном салоне будет работать видеостудия, где писатели смогут ответить на вопросы аудитории в режиме онлайн. Предусмотрено отдельное пространство для детей. Для них подготовят игровые аттракционы. Кроме того, книжная терраса для проведения мероприятий станет двухуровневой.

Ранее в Смольном сообщали, что на проведение Книжного салона в 2026 году выделили 65,3 млн рублей, что на 3,8 млн больше, чем в прошлом году. В 2025 году мероприятие прошло с 22 по 25 мая. Тогда Книжный салон был посвящен году защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Книжный салон проводится в Петербурге с 2006 года. Он объединяет писателей, представителей издательств, экспертов книжной отрасли и читателей. Мероприятия нацелены на популяризацию чтения, а также на продвижение российской литературы на международной арене.

