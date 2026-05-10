Средняя зарплата в нефтегазовых компаниях в Петербурге превышала миллион рублей

Сотрудники нефтегазовых компаний в Петербурге получали в среднем 1,25 млн рублей ежемесячно в феврале 2026 года, сообщило 10 мая РИА Новости со ссылкой на собственное исследование. В информагентстве выяснили, что в феврале средняя зарплата россиян превысила миллион рублей в семи регионах России. Среди них два региона СЗФО - Петербург и Мурманская область. РИА Новости отметило, что средние зарплаты рассчитывали до вычета налогов и с премиями.

Самые большие зарплаты в России получают специализированные дизайнеры в Крыму. Им платят примерно 1,4 млн рублей ежемесячно. Также высокие зарплаты зафиксировали у представителей холдинговых компаний в Костромской, Ярославской и Мурманской областях. Там сотрудники получают 1,3 млн рублей, 1,2 млн рублей и 1 млн рублей соответственно.

Еще больше миллиона в месяц платят занятым в строительстве определенных инженерных сооружений в Республике Алтай. В Москве представители производств табачных изделий зарабатывали в среднем 1,1 млн рублей в месяц, работники сферы управления фондами - 1,05 млн рублей.

Несколькими днями ранее в ТАСС сообщили, что на текущий момент финансовые, коммерческие директора, а также агенты по недвижимости в Петербурге зарабатывают более 230 тысяч рублей в месяц. В апреле в Петростате доложили, что средняя зарплата петербуржцев в 2025 году составляла 121,5 тысячи рублей.

