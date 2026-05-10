В Петербурге стартовал турнир по мини-футболу от "Единой России"

Начался турнир петербургского регионального отделения партии "Единая Россия" по мини-футболу, рассказал председатель Законодательного собрания Александр Бельский в своих соцсетях. В спортивных соревнованиях будут участвовать почти 900 человек. Среди них - члены и сторонники партии, а также представители "Молодой гвардии "Единой России".

Отборочный этап турнира стартовал 10 мая. Финал соревнований запланирован на 30 мая. Он состоится в стадионе "Петровский". Бельский пожелал участникам удачи в играх. Спикер городского парламента также отметил, что качества, необходимые для достижения успеха в спорте, имеют большое значение для единороссов.

"Люблю футбол за зрелищность, но еще за то, что он объединяет и проявляет истинные качества людей. Сразу видно, кто умеет работать в команде, брать ответственность, поддерживать партнеров и бороться до финального свистка. Для нашей партии эти принципы тоже имеют огромное значение — в контактах с людьми, в развитии города, в поддержке федеральных проектов", - написал председатель Заксобрания в своих соцсетях.

В прошлом году турнир по мини-футболу регионального отделения "Единой России" длился с 7 апреля по 25 мая. В соревнованиях участвовали команды из всех районов города. Первое место заняла команда из Курортного района Петербурга. Имя победителя назвали 25 мая, в день столетия футбольного клуба "Зенит".

Бельский с декабря 2024 года возглавляет Федерацию футбола в Петербурге. Кроме того, председатель Заксобрания занимает должность вице-президента Российского футбольного союза.

Дарья Нехорошева / Фото: Александр Бельский