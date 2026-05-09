На Дворцовой площади прошел парад в честь Дня Победы

В Петербурге 9 мая на Дворцовой площади состоялся парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие губернатор Александр Беглов, полномочный представитель президента в СЗФО Игорь Руденя, спикер Законодательного собрания Александр Бельский, члены правительства и депутаты городского парламента, а также представители силовых структур, ветераны Великой Отечественной войны и бойцы специальной военной операции.

В начале парада вынесли флаг России и Знамя Победы. Парадный строй состоял из более тысячи военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона, войск Национальной гвардии, МЧС и МВД. Также в параде задействовали курсантов военных академий, офицеров управления Ленинградского военного округа и барабанщиков оркестров города. Участники парада почтили память погибших советских граждан и героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

В параде впервые с 2007 года не задействовали военную технику. Перед участниками парадного строя выступили временно исполняющий обязанности командующего войсками Ленинградского военного округа Рустам Миннекаев и врио начальника штаба Ленинградского военного округа Михаил Лысенко. Они объехали Дворцовую площадь на автомобиле и поздравили гостей и военнослужащих с Днем Победы.

Помимо парада на Дворцовой площади, в День Победы в очном формате по Невскому проспекту прошло шествие "Бессмертного полка". В акции приняли участие губернатор, спикер Заксобрания, члены правительства и депутаты городского парламента. Вечером в 22:00 у Петропавловской крепости состоится праздничный салют.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный