"Бессмертный полк" прошел по Невскому проспекту

В День Победы по главному проспекту Петербурга традиционно прошло шествие "Бессмертного полка", в котором приняли участие больше ста тысяч человек. Мероприятие прошло в упрощенном формате, без концерта на Дворцовой площади. Кроме того, городские власти в 2026 году решили усилить меры безопасности.

Колонна начала движение примерно в 12:30 от Площади Восстания. Как и в прошлые годы, первыми шли ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции на ретроавтомобилях. Технику представило патриотическое объединение "Ленрезерв". Перед началом мероприятия с ветеранами и руководителем "Ленрезерва" Анатолием Бернштейном перекинулись парой фраз губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский. Глава города по привычке облачился в ватник.









В отличие от прошлых шествий, в этот раз во главе колонны было куда меньше представителей исполнительных органов власти и депутатов. От представителей законодательной власти присутствовали, кроме Бельского, депутат Госдумы Михаил Романов и лидер фракции "Единая Россия" в петербургском ЗакСе Павел Крупник. Отметим, и Бельский, и Крупник пришли с детьми.

Большинство депутатов Заксобрания, судя по соцсетям, в этот день посвятили себя памятным мероприятиям в своих избирательных округах. А лидер фракции ЛДПР Павел Иткин испытал новых формат акции – "Бессмертный флот". Группа судов отправилась от Большого Петровского моста до ЗСД и Петровского фарватера в память о героях Балтики.

Не все члены правительства Петербурга появились первых рядах шествия, хотя обычно они принимают участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине Победы, практически в полном составе. Так, сегодня среди присутствующих корреспондент ЗАКС.Ру заметил Владимира Омельницкого, Игоря Потапенко и Наталья Чечина. Больше всего хлопот было у Потапенко, который то и дело общался с коллегами из силового блока. Судя по соцсетям, как минимум один высокопоставленный чиновник Смольного не смог присоединиться к шествию по объективным причинам. Вице-губернатор Петербурга в эти часы принимал участие в шествии в Горно-Алтайске с главой республики Андреем Турчаком.

Принцип работы правоохранительных органов и представителей других ведомств, отвечающих за общественную безопасность, в этот раз немного изменился. Теперь наблюдать за шествием со стороны стало еще сложнее. Если в прошлые годы зрители толпились на тротуарах, то теперь такой площадки они были лишены. По-прежнему в выигрыше оказались обитатели помещений, окна которых выходят на Невский.









На протяжении всего шествия вместе с Бегловым шла Елизавета Коршунова, дочь участника специальной военной операции, погибшего в октябре 2025 года. Уже на Дворцовой площади, во время завершения шествия, она подарила спикеру Заксобрания созданный ею шеврон с изображением журавлей, котов и надписью "ПОБЕДА". Председатель не исключил, что возьмет с собой шеврон во время следующей поездки в зону специальной военной операции.

Отметим, в окончании шествия участникам не дали пройти на Дворцовую площадь. Обычно в День Победы на главной городской площади устраивали тематический концерт. Петербуржцы двинулись в сторону Дворцового моста.

