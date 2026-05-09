Путин выступил с речью в День Победы на параде в Москве

Президент Владимир Путин 9 мая выступил с речью во время парада на Красной площади в Москве и поздравил россиян с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Расшифровка обращения президента опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с Днем Победы — с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране. С пониманием нашего общего долга — защищать интересы и будущее Родины. [...] Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы", — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

В своей речи президент отметил стойкость, самоотверженность и выдержку советского народа, а также отдельно подчеркнул вклад матросов, офицеров, участников народного ополчения, подпольщиков и партизан. По словам Путина, слаженная работа солдат на фронте и в тылу, а также успехи советских граждан в науке и промышленности помогли достичь Победы в Великой Отечественной войне.

"Мы всегда будем помнить подвиг советского народа — то, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников её преступлений", — цитируют президента в пресс-службе Кремля.

Путин также добавил, что подвиги советского народа являются примером для бойцов специальной военной операции, защищающих страну. Во время парада он пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за героизм и проявленное мужество.

"Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед", — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Во время парада Путин объявил минуту молчания в память о погибших героях Великой Отечественной войны. Вместе с ним на трибуне за парадом на Красной площади наблюдали главы делегаций Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Словакии, Лаоса, Малайзии, Южной Осетии, Абхазии и Республики Сербской. Президент вместе с лидерами других стран также возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В День Победы парад традиционно прошел на Дворцовой площади в Петербурге. Днем на Невском проспекте также состоится шествие "Бессмертного полка". Вечером в 22:00 у Петропавловской крепости прогремит праздничный салют. С 9 мая жителей Северной столицы также поздравили губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

