Смольный и 138 млн рублей на субсидии молодежным НКО

Фото: ЗАКС.Ру

Комитет по молодежной политике вновь распределил субсидии между социально ориентированными НКО Петербурга. Без малого 10 млн рублей достались социальному проекту "Добродушие", которым занимается глава реготделения ОНФ Екатерина Кондратьева. Заметную поддержку нашли патриотические инициативы и КВН. На что потратит деньги Смольный, рассказывает ЗАКС.Ру.

Кому досталось больше всех

Всего в 2026 году комитет распределил между 83 выигравшими проектами 138,6 млн рублей. Субсидии в размере менее 1 млн рублей получили 34 проекта — меньше половины от общего числа. Самую мизерную на общем фоне сумму предоставили Центру русской культуры "Дружина", чей проект "СВОими руками: молодежь — бойцам" удостоился 80 тысяч рублей.

Максимальная сумма, на которую могли претендовать заявители, составляет 5 млн рублей. Ближе всех к этой отметке подобралась АНО по поддержке и популяризации искусства "Терпсихора+". Организация выставила на конкурс проект всероссийского Дня молодежи "Мечта. Гордость. Единство". Комитет идею оценил и выделил на нее 4,999 млн рублей.

Сама автономная организация существует с 2019 года, занимаясь проведением концертов, фестивалей и иных культурных мероприятий. В частности, в 2024 году она устроила цикл гала-концертов "Симфония заводских цехов" на предприятиях Петербурга и концерт "Крым. Севастополь. Россия" в Петропавловской крепости.

Немногим меньше досталось Федерации фиджитал-спорта Санкт-Петербурга. Им досталось 4,991 млн рублей на проведение фестиваля "Наше единство". Сам фиджитал-спорт предусматривает сочетание какой-либо традиционной дисциплины с компьютерной игрой. Сама федерация Смольному известна: в 2025 году комитет уже выделял ей субсидию на работу школьной лиги, а до того — грант на организацию городского фестиваля.

Сразу две субсидии, по 4,99 млн каждая, достались благотворительному фонду "Добродушие". Деньги предназначаются мужскому и женскому спортивным клубам "Академия". Их описывают как проекты спортивно-культурные с уклоном в профориентацию и социальную поддержку юношей и девушек 14-21 лет из многодетных семей и семей участников СВО, а также из центров содействия семейному воспитанию Петербурга.

Руководит благотворительным фондом глава петербургского исполкома "Народного фронта" Екатерина Кондратьева, в числе партнеров организации числятся, например, правительство Петербурга, Законодательное собрание и ОНФ. Старт проекту "Академия" дал в 2024 году губернатор Александр Беглов. В 2025 году комитет по молодежной политике выделил спортклубу 4,5 млн рублей.

Патриотизм и молодежная политика

Впрочем, "Добродушие" не единственное получило субсидии на несколько инициатив подряд. Чемпионом здесь стала "Волонтерская рота боевого братства", которой одобрили сразу четыре проекта на общую сумму 6,85 млн рублей. Цифра, впрочем, оказалась меньше, чем в предыдущие разы. Так, в 2024 и 2025 годах Смольный выделял патриотическому движению 8 млн и 7,1 млн рублей соответственно. В этот раз деньги пойдут на молодежную акцию "Время памяти", проекты "Действуй в Санкт-Петербурге" и "Тактический вызов", а также на спортивный чемпионат "Борьба за жизнь".

Патриотические проекты пользуются наибольшей благосклонностью у комитета по молодежной политике. Почти каждая шестая одобренная инициатива относится к этой сфере. Это могут быть акции в память о погибших воинах и о блокаде Ленинграда, интерактивные выставки о Победе и танцевальные мероприятия в стилистике 1945 года. С другой стороны, поддержку Смольного получили конкурс о Военно-морском флоте (1,16 млн рублей), подготовленный фондом "Морской Петербург", и проект "Сквозь века.СВО" от региональной организации "Рубеж-2" (996 тысяч рублей).

Напомним, что "Рубеж-2" получал субсидию на свою задумку и в прошлом году. Тогда ему выделили 1,4 млн рублей. Суть проекта сводится к изготовлению 3D-моделей участников СВО, занимается им депутат МО "Урицк" Дмитрий Кутовой. В марте фигурки выставляли в музейно-выставочном центре "Россия — Моя история". Наставником проекта тогда назвали Александра Малькевича — теперь уже бывшего депутата петербургского ЗакСа, который на прошлой неделе сдал мандат ради участия в СВО.

В числе связанных с политикой проектов финансирование получит новый сезон "Лидеров Петербурга". Это инициатива, нацеленная на вовлечение молодых людей в политическую и общественную деятельность. В разное время перед участниками выступали спикер ЗакСа Александр Бельский, депутаты Марина Шишкина и Всеволод Беликов, а также другие спикеры. "Лидеров Петербурга" нельзя назвать новичком в списке победителей конкурса, однако с каждым годом их финансирование снижается. Если в 2024 году на него выделили 4,5 млн рублей, то в 2025-м — 2,7 млн, а в 2026-м — 2,46 млн.

Благотворительность христианская и светская

Поддержали в Смольном и религиозные НКО. В этом году деньги получили три организации. Больше других (3,38 млн) перечислят благотворительному фонду "Центр святителя Василия Великого", который занимается реабилитацией трудных подростков. Еще 2,37 млн рублей достанется БФ Межцерковной христианской диаконии на профилактику употребления наркотиков среди молодежи. Поддержка молодежных православных объединений обойдется бюджету в 1,66 млн рублей, их получит общественная организация "Керигма". В 2025 году на те же цели "Керигма" получила 1 млн.

Также комитет распределил деньги среди организаций, занятых поддержкой людей, имеющих проблемы со здоровьем. Например, 3,7 млн рублей получит петербургское отделение Всероссийского общества глухих на экопросветительскую программу для молодежи с нарушением слуха. На профилактику ВИЧ выделят 2,29 млн рублей, они предназначены благотворительной организации "Содействие". Инклюзивная театральная студия "Арт-синтез" для детей с инвалидностью и без нее получит 734,9 тысячи рублей.

На популяризацию донорства костного мозга в 2026 году выделят 1,87 млн рублей, эти деньги получит благотворительная организация "Национальный центр социальной помощи". В свою очередь, "Центр профилактики наркомании" получит 997,1 тысячи рублей на противодействие сигаретам и вейпам в образовательных и досуговых учреждениях Петербурга.

КВН и другие увеселения

Не забывают в Смольном и о развлечениях для молодежи. Например, в 2026 году субсидии от комитета получат пять заявок, связанных с проведением игр КВН. Всего на это уйдет 9,94 млн рублей, из которых самая большая сумма (2,86 млн) отойдет АНО "Прожектор" на проведение официальной лиги КВН "Санкт-Петербург". Студенческая лига "Фонтанка" потянет на 2,8 млн, а на проведение 24-го сезона лиги "Балтика" предназначили 2,29 млн рублей.

Молодежный чемпионат по интеллектуальным играм, организуемый петербургской ассоциацией любителей "Что? Где? Когда?" потянет на 523 тысячи рублей. Традиционный, уже XXI-й по счету, фестиваль студенческих хоров получит от Смольного 760,4 тысячи рублей.

К слову, это будет не единственный фестиваль, поддержанный комитетом. Так, АНО "Культура искусства" получит 3,94 млн рублей на фестиваль уличной культуры и спорта. А вот фестиваль роллерблейдинга (экстремального катания на роликовых коньках) обойдется казне в 1,37 млн рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру