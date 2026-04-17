Смольный потратит на тур для блогеров из стран Ближнего Востока 39 млн рублей

Комитет по развитию туризма готов заплатить до 39,1 млн рублей за проведение информационного тура с воркшопом для блогеров, журналистов и представителей туристических компаний из шести стран Ближнего Востока на территории Северной столицы, обратил внимание канал "Осторожно, Петербург". Заявка на определение подрядчика опубликована на портале госзакупок 15 апреля. Победителю конкурса предстоит сформировать группу участников, составить программу, организовать и провести ознакомительный тур, предоставить гидов и переводчиков-синхронистов, а также осветить событие в СМИ. Сам инфотур планируют провести в период с апреля по ноябрь 2026 года.

Формирование группы из 35-40 участников инфотура комитет оценил в 11 млн рублей. Отметим, что в ведомстве предъявляют ряд обязательных требований к туристам из стран Ближнего Востока. Так, для сотрудников из туристической сферы обязателен стаж работы от двух лет на выездном туристическом рынке и опыт взаимодействия с авиакомпаниями, наличие интернет-ресурса для рекламы и продвижения. В документах комитета не указан конкретный уровень владения английским языком, однако он должен быть "достаточным для ведения рабочих встреч в рамках воркшопа". При этом журналистам и блогерам необходимо иметь хорошую репутацию и не менее 10 публикаций в профильных изданиях. Кроме того, журналисту допустимо использовать в своих публикациях только 10% эмодзи от всего текста. Весь остальной контент блогеров и лидеров общественного мнения должен транслировать позитивный образ жизни, считают в комитете.

Для размещения участников информационного тура комитет определил стоимость 2,3 млн рублей. Представители ведомства подчеркивают, что гостей из арабских стран необходимо поселить в центре Петербурга в отелях, имеющих как минимум четыре или пять звезд. Пятидневное питание иностранцев оценили в 2,1 млн рублей, а деловые кофе-брейки в 1,4 млн рублей. Меню участников воркшопа состоит из кофе, чая, десертов, выпечки, холодных закусок, салатов и горячих блюд. Во время мероприятия им должны раздать сувенирную брендированную продукцию, например, ручки, шоколадные конфеты, шапки и термобутылки. После проведения мероприятия иностранцев должны отправить из Петербурга по местам проживания — на это комитет готов потратить 3,4 млн рублей.

На публикацию материалов выделили 5,1 млн рублей. По окончании мероприятия победитель конкурса должен собрать отзывы от участников воркшопа, заняться публикацией материалов о событии и проследить, чтобы в социальных сетях вышло не менее 30 заметок от СМИ и 30 видеороликов от лидеров общественного мнения или профильных изданий.

Вопросом развития туристического обмена между Петербургом и другими странами занимается в том числе депутат Законодательного собрания Дмитрий Панов, выступавший в июле 2025 года с инициативой пригласить китайских блогеров в Северную столицу для популяризации туризма в городе.

