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Новости 2 июня 2026, 18:13

Приморский район приобретет электромобиль за 3,1 млн рублей

фото ЗакС политика Приморский район приобретет электромобиль за 3,1 млн рублей

Администрация Приморского района намерена приобрести электромобиль по цене, не превышающей 3,1 млн рублей, обратил внимание ЗАКС.Ру. Электронный аукцион разместили 1 июня на портале госзакупок.

Заказчик рассчитывает получить новый моноприводный кроссовер с электрическим двигателем мощностью 150-200 лошадиных сил. Салон должен быть обит искусственной кожей, в спецификации перечислены мультимедийная система с дисплеем, USB-разъем, климат-контроль и круиз-контроль, антиблокировочная и антипробуксовочная системы, датчики парковки и система экстренного оповещения об авариях. Пожелания к цвету машины в сопроводительной документации отсутствуют.

Сама машина должна быть новой, выпущенной в 2026 году. Гарантия устанавливается на три года или же до достижения 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

В конце мая губернатор Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания инициативу об отмене до конца 2030 года транспортного налога для владельцев всех электромобилей вне зависимости от страны сборки и мощности двигателя. Позже группа депутатов ЗакСа предложила обратиться к главе МВД Владимиру Колокольцеву с идеей ввести особые номерные знаки для электромобилей, чтобы упростить предоставление их владельцам льгот в виде бесплатного проезда и бесплатной парковки.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


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