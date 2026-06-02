Приморский район приобретет электромобиль за 3,1 млн рублей

Администрация Приморского района намерена приобрести электромобиль по цене, не превышающей 3,1 млн рублей, обратил внимание ЗАКС.Ру. Электронный аукцион разместили 1 июня на портале госзакупок.

Заказчик рассчитывает получить новый моноприводный кроссовер с электрическим двигателем мощностью 150-200 лошадиных сил. Салон должен быть обит искусственной кожей, в спецификации перечислены мультимедийная система с дисплеем, USB-разъем, климат-контроль и круиз-контроль, антиблокировочная и антипробуксовочная системы, датчики парковки и система экстренного оповещения об авариях. Пожелания к цвету машины в сопроводительной документации отсутствуют.

Сама машина должна быть новой, выпущенной в 2026 году. Гарантия устанавливается на три года или же до достижения 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

В конце мая губернатор Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания инициативу об отмене до конца 2030 года транспортного налога для владельцев всех электромобилей вне зависимости от страны сборки и мощности двигателя. Позже группа депутатов ЗакСа предложила обратиться к главе МВД Владимиру Колокольцеву с идеей ввести особые номерные знаки для электромобилей, чтобы упростить предоставление их владельцам льгот в виде бесплатного проезда и бесплатной парковки.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру