Муниципалы под взглядом КТР

Комитет территориального развития представил результаты мониторинга социального и экономического развития муниципалитетов Петербурга за 2025 год. Муниципалы в полтора раза нарастили расходы на содержание органов местного самоуправления, при этом за год снизилась доля муниципальных контрактов, заключенных по итогам конкурсных процедур. ЗАКС.Ру рассказывает о наиболее отличившихся МО города.

Кто тратил на себя больше других

Распоряжение средствами местных бюджетов традиционно попало в фокус внимания КТР. Здесь отличился МО "Дворцовый округ", который в 2025 году потратил на обеспечение работы органов местного самоуправления рекордные 77,75%. В предыдущие два года первенство здесь принадлежало МО "Посадский", но в этот раз его оттеснили на второе место с итоговыми 67,01% от размера местного бюджета. Замыкает тройку антилидеров МО "Введенский" с итоговыми 61,85%.

В целом свыше половины бюджета на содержание самоуправления потратили в прошлом году семь муниципалитетов. Один из них располагается в Центральном районе, два — в Курортном и четыре — на Петроградской стороне. Четыре муниципалитета ранее оказались в числе аутсайдеров отчета о качестве управления бюджетами МО, представленным комитетом финансов в мае.

Скромнее всего аппетиты в МО "Поселок Белоостров", где на содержание органов самоуправления потратили 7,24%. Менее 13% от суммы бюджета на те же цели использовали МО "Поселок Лисий Нос", МО "Поселок Левашово" и МО "Поселок Парголово".

В пересчете затрат на каждого жителя муниципалитета складывается иная картина. Здесь лидируют небольшие МО — поселки на окраинах Петербурга. Больше других (43,42 тысячи рублей в пересчете на одного жителя) расходовал МО "Поселок Серово", на втором месте оказалось МО "Поселок Смолячково" с 19,29 тысячами рублей. В КТР объяснили это низкой численностью населения поселков, из-за которой сумма на каждого жителя оказывается большей, чем в более крупных муниципалитетах. Отметим, что по состоянию на начало 2025 года в Серово проживал 301 человек, а в Смолячково — 748 человек, и это минимальные значения среди петербургских МО.

Среди более крупных муниципалитетов отличился уже упоминавшийся "Дворцовый округ", где на каждого жителя приходится по 2,8 тысяч рублей, потраченных на ОМСУ. Около двух тысяч рублей израсходовали в пересчете на каждого жителя МО "№78" и МО "Морские ворота".

На обратной стороне списка оказались МО "Пороховые", МО "№65" и МО "Звездное". Там содержание муниципалов обходится в приблизительно 0,4 тысячи рублей на человека.

"Доля расходов местного бюджета ВМО, направленная в 2025 году на содержание органов местного самоуправления ВМО, в общей сумме расходов местного бюджета ВМО в среднем по городу составила 31,97%, что значительно выше, чем годом ранее (21,78%)", — подытожили в КТР.

По результатам мониторинга, в среднем по Петербургу на каждого жителя приходится по 2,36 тысячи рублей, использованных на работу самоуправления. Это на 490 рублей превышает показатели предыдущего года.

Затраты на благоустройство и праздники

Присмотрелись в комитете и к иным расходам муниципалов — например, на благоустройство и на проведение мероприятий. В пересчете на одного жителя наибольшими затратами на благоустройство отметились небольшие поселки (например, в Белоострове они составили по 58,02 тысячи рублей на человека). Из числа более крупных образований отличилось МО "Город Сестрорецк" (3,9 тысяч рублей на жителя), МО "Поселок Парголово" (3,67 тысячи) и МО "№54" (3,07 тысячи).

Без учета маленьких муниципалитетов самыми значительными затратами на проведение праздников, досуговых и патриотических мероприятий отметилось МО "Город Петергоф" (1,09 тысячи на каждого жителя). В МО "Город Пушкин" тратили по 0,73 тысячи, в МО "Полюстрово" — по 0,72 тысячи рублей на человека.

Наоборот, минимальные затраты на благоустройство заметили в "Дворцовом округе", "Введенском", в МО "Владимирский округ", МО "Александровский" и МО "Измайловское". Там они не превышали 0,37 тысячи рублей на жителя. Проведение праздников во "Введенском", в МО "Правобережный", МО "Сенной округ" и МО "Нарвский округ" стоило жителям не более 90 рублей на каждого, и это самый маленький результат в этой строке.

Интересовала чиновников комитета и доля контрактов, заключенных муниципалами по итогам конкурсных процедур. По этому показателю абсолютным лидером стало МО "Поселок Ушково", где все контракты заключались таким способом. Более 97% договоров заключались по такой схеме в Белоострове и в МО "Невская застава". При этом в МО "Новоизмайловское" по конкурсу были заключены только 9,13% контрактов, а в МО "Смольнинское" — 25,52%.

Отдельно давалась оценка качеству управления бюджетным процессом. Здесь в первую тройку вошли МО "Автово", МО №54 и МО "Пискаревка". Хуже всего ситуация обстоит в МО "Петровский", МО "Гражданка" и МО "Поселок Петро-Славянка".

Вовлеченность в спорт и досуг

Оценку организаторской деятельности муниципалов дали и исходя из вовлеченности жителей в проводимые мероприятия. Отдельно чиновники изучили в каждом МО удельный вес жителей, участвовавших в спортивных и физкультурных мероприятиях, посетивших досуговые мероприятия, военно-патриотические события и праздники.

Во всех этих случаях в первых строчках рейтинга оказались муниципалитеты Курортного района. Так, стопроцентную вовлеченность в физкультуру и спорт продемонстрировали жители МО "Поселок Комарово" и МО "Поселок Репино". Аналогичным образом все без исключения жители Комарово оказались участниками досуговых мероприятий и праздников.

Самыми неспортивными муниципалитетами остается признать МО "Аптекарский остров" и МО "Поселок Солнечное", чьи результаты оказались сугубо нулевыми. Несколько лучше ситуация с физкультурой в МО "Адмиралтейский округ" и МО "Княжево", но и там муниципальные мероприятия посетили не более 0,2% жителей за год.

В случае с досуговыми мероприятиями антилидером списка стал "Владимирский округ": здесь удельный вес жителей — участников мероприятий составил 0,2%. К слову, в 2025 году на проведение различных событий здесь потратили по 150 рублей на каждого жителя, что стало одним из самых мизерных результатов в городе. Несколько лучше результаты с вовлеченностью населения оказались в "Звездном" и "Правобережном", где доля участников составила около 0,5% от числа жителей.

Не сильно заинтересовали муниципальные праздники жителей МО "Пулковский меридиан", где их участниками стали 2,3% от общего числа. В "Морских воротах" насчитали 2,78% участников из числа обитателей МО.

Наконец феноменальную вовлеченность в мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан продемонстрировали поселок Ушково и МО "Поселок Металлострой". В первом муниципалы едва не дотянули до стопроцентного охвата жителей, во втором для этого не хватило двух процентов. В то же время в "Княжево" интерес к подобным событиям проявили 0,09% жителей, а в МО "Невский округ" — 0,14%.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру