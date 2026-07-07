Петербург закупит 86 троллейбусов за 3,2 млрд рублей

Государственное унитарное предприятие "Горэлектротранс" потратит 3,265 млрд рублей на закупку 86 новых троллейбусов производства Минского автомобильного завода, обратил 7 июля внимание "Коммерсантъ Северо-Запад". Соответствующий контракт опубликован на портале госзакупок. Накануне договор подписали генеральный директор компании "МАЗ" Валерий Иванкович и глава "Росагролизинга" Павел Косов, это произошло на международной промышленной выставке "Иннопром-2026" в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба автозавода.

Городу планируют поставить троллейбусы модели МАЗ 303Т22 большого класса с низким уровнем пола. Транспорт оснащен системой автономного хода, позволяющей передвигаться без контактной сети. Поставку троллейбусов организуют в пять этапов. В первую партию войдут 20 троллейбусов, во вторую и третью — по 17 машин, в четвертую и пятую — по 16. Финансирование контракта рассчитано до 2030 года.

Изначально стоимость закупки превышала 3,66 млрд рублей. Предыдущую закупку отменили, чтобы изменить условия проведения конкурса и документацию.

Петербург использует троллейбусы с увеличенным автономным ходом с 2017 года. В 2025 году городской перевозчик получил 92 новых троллейбуса, в том числе 36 машин, способных продолжать движение без контактной сети. Всего к апрелю 2026 года в парке насчитывалось 834 троллейбуса, из которых 326 оснащены автономным ходом.

Горэлектротранс также планирует потратить до 95,3 млн рублей на разработку беспилотного трамвая. Комитет по транспорту Петербурга намерен организовать на территории предприятия центр для испытания беспилотных трамваев. Стоимость строительства полигона оценили в 6 млрд рублей, а создание центра — в 1,5 млрд рублей.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру