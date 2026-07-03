Понтонный потратит на День поселка до 4,2 млн рублей

На празднование Дня поселка Понтонный потратят до 4,2 млн рублей, обратил внимание ЗАКС.Ру. Соответствующий электронный конкурс объявила 3 июля местная администрация МО "Поселок Понтонный" на портале госзакупок. Отмечать собираются в течение двух дней с разницей в две недели: сперва устроят непосредственно праздник для жителей, а затем состоится торжественный ужин на 75 персон.

Непосредственно День поселка стартует в полдень 8 августа. Предполагается, что мероприятие растянется на восемь часов. В документации к закупке представлены требования к музыкантам, которым предстоит развлекать жителей Понтонного.

Так, не менее 15 минут отвели на выступление ансамбля народного творчества с двумя вокалистами и двумя танцовщицами. Коллектив должен обладать не менее чем пятью музыкальными премиями федерального масштаба, а его участник должен быть фирменным голосом общероссийского телеканала или радио. Отдельно уточняется, что музыканты должны активно концертировать в зоне СВО и выступать в госпиталях перед бойцами.

Не менее получаса отвели на концерт "популярной "звезды" (группы) и коллектива эстрады" с двумя миллионами прослушиваний песен и тремя миллионами просмотров клипов. В репертуаре артиста должны быть кавер-версии популярных песен, уточняет заказчик.

Кроме того, предусмотрена вечерняя дискотека с опытным ди-джеем. Она продлится около часа.

На празднике проведут мастер-класс по чеканке монет и лазертаг. Также гости смогут попрыгать на батуте, поиграть в надувной дартс, в гигантский бокс и гигантские "Крестики-нолики". В качестве подарков и сувениров рассчитывают видеть, например, 200 "Чупа-Чупсов", 100 наборов наклеек, 30 сумок-шоперов и 20 подарочных сертификатов на маркетплейс номиналом 3 000 рублей.

На торжественном ужине, который состоится спустя полмесяца, гостей будут угощать салатами "Столичный" и "Сельдь под шубой", мясным и овощным ассорти, а также сельдью по-русски. В качестве горячего блюда выбрали куриное филе, запеченное с помидором. На гарнир подадут картофель по-деревенски.

Андрей Казарлыга / Фото: Местная администрация МО п. Понтонный