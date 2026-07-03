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Муниципал 3 июля 2026, 16:13

Понтонный потратит на День поселка до 4,2 млн рублей

фото ЗакС политика Понтонный потратит на День поселка до 4,2 млн рублей

На празднование Дня поселка Понтонный потратят до 4,2 млн рублей, обратил внимание ЗАКС.Ру. Соответствующий электронный конкурс объявила 3 июля местная администрация МО "Поселок Понтонный" на портале госзакупок. Отмечать собираются в течение двух дней с разницей в две недели: сперва устроят непосредственно праздник для жителей, а затем состоится торжественный ужин на 75 персон.

Непосредственно День поселка стартует в полдень 8 августа. Предполагается, что мероприятие растянется на восемь часов. В документации к закупке представлены требования к музыкантам, которым предстоит развлекать жителей Понтонного.

Так, не менее 15 минут отвели на выступление ансамбля народного творчества с двумя вокалистами и двумя танцовщицами. Коллектив должен обладать не менее чем пятью музыкальными премиями федерального масштаба, а его участник должен быть фирменным голосом общероссийского телеканала или радио. Отдельно уточняется, что музыканты должны активно концертировать в зоне СВО и выступать в госпиталях перед бойцами.

Не менее получаса отвели на концерт "популярной "звезды" (группы) и коллектива эстрады" с двумя миллионами прослушиваний песен и тремя миллионами просмотров клипов. В репертуаре артиста должны быть кавер-версии популярных песен, уточняет заказчик.

Кроме того, предусмотрена вечерняя дискотека с опытным ди-джеем. Она продлится около часа.

На празднике проведут мастер-класс по чеканке монет и лазертаг. Также гости смогут попрыгать на батуте, поиграть в надувной дартс, в гигантский бокс и гигантские "Крестики-нолики". В качестве подарков и сувениров рассчитывают видеть, например, 200 "Чупа-Чупсов", 100 наборов наклеек, 30 сумок-шоперов и 20 подарочных сертификатов на маркетплейс номиналом 3 000 рублей.

На торжественном ужине, который состоится спустя полмесяца, гостей будут угощать салатами "Столичный" и "Сельдь под шубой", мясным и овощным ассорти, а также сельдью по-русски. В качестве горячего блюда выбрали куриное филе, запеченное с помидором. На гарнир подадут картофель по-деревенски.

Андрей Казарлыга / Фото: Местная администрация МО п. Понтонный


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