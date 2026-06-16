Смольный заплатит до 3 млн рублей за поездку в ЮАР и Зимбабве

Комитет по внешним связям объявил 16 июня электронный аукцион на организацию поездки делегации Петербурга в Зимбабве и Южно-Африканскую республику. Победителю конкурса заплатят сумму, не превышающую 3 млн рублей, следует из данных на портале госзакупок.

Ориентировочно, поездка должна состояться в конце июля — начале августа. От Петербурга поедет делегация численностью не более 20 человек. В ЮАР они посетят Кейптаун и Йоханнесбург, а в Зимбабве — ее столицу Хараре. Продолжительность вояжа составит не более недели.

"Цель Миссии — развитие делового взаимодействия Санкт-Петербурга с Южно-Африканской Республикой и Республикой Зимбабве, установление новых контактов и совершенствование уже имеющихся между петербургскими и партнерами в южной Африке, продвижение имиджа Санкт-Петербурга за рубежом как крупного делового и культурного центра, официальное открытие информационно-делового центра Санкт-Петербурга в Йоханнесбурге", — говорится в сопроводительной документации к закупке.

Исполнителю контракта предстоит забронировать авиабилеты для перелетов в Кейптаун, далее в Йоханнесбург, Хараре и обратно в Петербург, а также номера в гостиницах категории не ниже четырехзвездочных по местам пребывания. Отдельно отмечается, что платить за билеты и проживание члены делегации будут самостоятельно.

Гостиницы должны располагаться в "официальных безопасных местах проживания туристов". Под ними понимаются центральные деловые районы Кейптауна и Хараре, а также "район Мелроуз — охраняемая территория, являющаяся безопасной для проживания зарубежных туристов" в Йоханнесбурге.

Также исполнитель должен обеспечить поездки членов делегации в городах пребывания, выделив в каждом не менее четырех легковых машин. Для участия в церемониях возложения цветов предусмотрена закупка "не сломанных и не испорченных" красных роз. На мероприятиях сопровождать участников должны переводчики со знанием иностранного языка на уровне, "близком к билингвизму".

В Кейптауне и Йоханнесбурге запланированы протокольные мероприятия на 80 человек каждое. Угощать на них планируют холодными и горячими закусками, десертами и напитками, от чая и кофе до вина и коньяка. На мероприятиях выступит творческий коллектив из двух человек, играющих на балалайке и аккордеоне либо баяне. Отдельно в Йоханнесбурге намечено открытие информационно-делового центра Петербурга.

Ранее зарубежный визит предприняли спикер Законодательного собрания Александр Бельский и депутаты Валерий Гарнец и Павел Крупник, которые на прошлой неделе посетили Индонезию. От Смольного компанию им составил зампред комитета по внешним связям Вячеслав Калганов.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру