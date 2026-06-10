Бельский и депутаты ЗакСа прибыли в Индонезию

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский прибыл с рабочим визитом в Индонезию, о чем сообщил 10 июня в социальных сетях. Вместе с ним в состав делегации вошли депутаты Валерий Гарнец и Павел Крупник, а также замглавы комитета Смольного по внешним связям Вячеслав Калганов, уточнили ЗАКС.Ру в пресс-службе городского парламента.

По рассказу Бельского, членов делегации ожидает "насыщенная программа". Они планируют встретиться с представителями органов власти, парламента и бизнес-сообщества. Главной целью поездки он обозначил укрепление связей и развитие сотрудничества между Петербургом и регионами Индонезии.

"Индонезия впечатляет красотой природы, богатством культур и бережным отношением к традициям. Уверен, что предстоящие дни укрепят нашу дружбу и откроют новые возможности для сотрудничества", — написал Бельский.

В пресс-службе ЗакСа уточнили, что визит продлится до выходных.

Накануне Бельский отсутствовал на пленарном заседании ЗакСа. Глава пресс-службы парламента Наталья Жохова объяснила это командировкой спикера, при этом уточнила, что подробности о поездке станут известны в среду.

В конце апреля депутаты ЗакСа встречались с индонезийской делегацией, возглавляемой председателем Совета представителей регионов республики Бактиаром Наджамудином. На встрече Бельский сообщил о планах подписать соглашение о сотрудничестве между Петербургом и провинцией Бали.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру