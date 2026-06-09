Бельский отправился в командировку

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский пропустил пленарное заседание 9 июня. Вместо него заседание ведет вице-спикер Николай Бондаренко. Как сообщила ЗАКС.Ру глава пресс-службы парламента Наталья Жохова, спикер отправился в командировку.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, завтра, 10 июня, в Великом Новгороде пройдет 69-е заседание Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Именно из-за этого заседание перенесли со среды на вторник. При этом, отметила Жохова, председатель Бельский сейчас находится не в Новгородской области. Подробности передвижений Бельского станут известны завтра, добавила она.

На заседании 9 июня в Заксобрание собираются рассмотреть законопроекты об исполнении бюджета за 2025 год и об отмене транспортного налога для электромобилей. Кроме того, в парламенте собираются выступить представители непарламентских партий.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру