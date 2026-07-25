Бельскому в Шанхае показали интеллектуальный электромобиль

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский в ходе поездки в Китай 25 июля ознакомился с продукцией компании IM Motors, выпускающей электромобили с интеграцией искусственного интеллекта. Изучение технологических проектов прошло в Шанхае во второй день поездки.

"Полезно узнать, какие решения уже применяются в одном из крупнейших мегаполисов мира и что может быть полезно Петербургу. Например, автомобилестроение в Китае объединяет машиностроение, электронику, искусственный интеллект и передовые IT-разработки", — написал Бельский в социальных сетях.

Представленные разработки показывают, что транспорт будущего станет "более интеллектуальным, экологичным и безопасным", отметил спикер. По его мнению, в том же направлении движется транспортный блок в Петербурге. Город обновляет подвижный состав и развивает электротранспорт, уточнил Бельский.

О визите в КНР председатель ЗакСа сообщил накануне. Он возглавил делегацию петербургского парламента в составе депутатов Юрия Гладунова, Павла Крупника и Константина Чебыкина. Также в поездку с Бельским отправилась его супруга Виктория Бельская. Накануне члены делегации встретились с генконсулом России в Шанхае. Кроме того, Бельский обсудил с зампредом Постоянного комитета Собрания народных представителей Шанхая Чэнь Цзином развитие связей между обоими городами.

Для Бельского нынешняя зарубежная поездка стала уже второй за лето. В июне он побывал в Индонезии. Туда летал вместе с депутатами Валерием Гарнецом и Павлом Крупником, зампредом комитета по внешним связям Вячеславом Калгановым и с супругой. В предыдущие годы делегации ЗакСа также навещали Бразилию и ЮАР.

Андрей Казарлыга / Фото: Александр Бельский