ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 25 июля 2026, 12:57

Депутаты уполномочат Смольный защищать историческую правду

фото ЗакС политика Депутаты уполномочат Смольный защищать историческую правду

Правительство Петербурга может получить полномочия по защите исторической правды и недопущению умаления подвига народа при защите России, обратил внимание 25 июня ЗАКС.Ру на соответствующую инициативу в базе Законодательного собрания. Авторами законопроекта выступили депутаты от "Единой России" Наталия Астахова, Всеволод Беликов, Константин Чебыкин и Денис Четырбок.

Депутаты предложили ряд поправок в действующий закон "О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге" для уточнения полномочий Смольного в этой сфере. В частности, чиновников хотят наделить полномочиями по предупреждению беспризорности и антиобщественных действий несовершеннолетних. Также в списке может появиться полномочие по "обеспечению защиты исторической правды и недопущению умаления значения подвига народа при защите Отечества".

В пояснительной записке авторы законопроекта ссылаются на положения федерального законодательства, привести в соответствие с которыми планируют городской закон.

"Проектом закона Санкт-Петербурга предлагается отнести к полномочиям правительства Санкт-Петербурга разработку и принятие мер по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений по такому направлению, как обеспечение защиты исторической правды и недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества", — говорится в пояснительной записке.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о поддержке законопроекта, следует из сопроводительной документации.

В 2025 году ЗакС принял поправки в городской закон о патриотическом воспитании. Инициатива, в частности, дополняла список целей патриотического воспитания упоминанием "сохранения исторической правды, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама Предвыборная агитация