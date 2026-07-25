Депутаты уполномочат Смольный защищать историческую правду

Правительство Петербурга может получить полномочия по защите исторической правды и недопущению умаления подвига народа при защите России, обратил внимание 25 июня ЗАКС.Ру на соответствующую инициативу в базе Законодательного собрания. Авторами законопроекта выступили депутаты от "Единой России" Наталия Астахова, Всеволод Беликов, Константин Чебыкин и Денис Четырбок.

Депутаты предложили ряд поправок в действующий закон "О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге" для уточнения полномочий Смольного в этой сфере. В частности, чиновников хотят наделить полномочиями по предупреждению беспризорности и антиобщественных действий несовершеннолетних. Также в списке может появиться полномочие по "обеспечению защиты исторической правды и недопущению умаления значения подвига народа при защите Отечества".

В пояснительной записке авторы законопроекта ссылаются на положения федерального законодательства, привести в соответствие с которыми планируют городской закон.

"Проектом закона Санкт-Петербурга предлагается отнести к полномочиям правительства Санкт-Петербурга разработку и принятие мер по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений по такому направлению, как обеспечение защиты исторической правды и недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества", — говорится в пояснительной записке.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о поддержке законопроекта, следует из сопроводительной документации.

В 2025 году ЗакС принял поправки в городской закон о патриотическом воспитании. Инициатива, в частности, дополняла список целей патриотического воспитания упоминанием "сохранения исторической правды, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру