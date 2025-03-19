Проект о патриотическом воспитании детей преодолел третье чтение в ЗакСе

Поправки в действующий закон "О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге" преодолели третье чтение в ходе пленарного заседания Законодательного собрания 19 марта. Поправок ко второму чтению подано не было, так что проект сразу перешел к окончательному чтению, отметил спикер Александр Бельский.

Подписи под инициативой принадлежат депутатам от "Единой России" Всеволоду Беликову, Владимиру Носову, Вере Сергеевой и Константину Чебыкину.

Сам законопроект предусматривает углубление программы патриотического воспитания и преследует в частности цели "сохранения исторической правды, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества". Также он вносит коррективы в статью 3 закона, касающуюся задач патриотического воспитания в Петербурге. Отдельной строкой там проходит развитие кадетского образования в Северной столице.

Первое чтение проект преодолел на заседании ЗакСа 12 марта, честь представлять его коллегам выпала Сергеевой. Обсуждение инициативы вылилось в дискуссию о патриотизме. Представители фракции "Яблоко" документ не поддержали. Как объяснил глава фракции Александр Шишлов, он и Ольга Штанникова выступили против "демагогии и милитаризма", однако не против патриотизма как такового.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру