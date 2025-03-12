ЗакС и разговоры о патриотизме

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру

Самое эмоциональное обсуждение на заседании Законодательного собрания Петербурга 12 марта было связано с законопроектом о корректировке городской нормы о патриотическом воспитании. Рассказывать о нем поручили Вере Сергеевой. Обсуждение по сути технической инициативы превратилось в долгую беседу о ценностях и любви к Отечеству. Как это было - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Сам законопроект, подготовленный членами фракции "Единая Россия" Всеволодом Беликовым, Верой Сергеевой и Константином Чебыкиным, кардинальных перемен в принципах патриотического воспитания в Петербурге не предусматривает. Провозглашаются новые цели и задачи. После принятия законопроекта патриотические программы будут нацелены на формирование у молодого поколения чувства готовности служить Отечеству. Еще в городском законе пропишут необходимость развивать кадетское образование и способствовать выпуску современной отечественной литературы на патриотическую тему.

Выступать с речью по законопроекту за трибуну большого зала Мариинского дворца вышла Сергеева, которая достаточно редко примеряет на себя роль докладчика. Если бы не вопросы депутатов, она бы ограничилась сухим докладом, приведя основные положения инициативы из пояснительной записки. Однако, вопросы и реплики у ее коллег возникли. Первым о сути законопроекта спросил лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов. По его мнению, инициатива несет в себе скорее идеологический посыл и не создает никаких юридических последствий. "Яблочник" также напомнил, что никакая идеология по нормам законодательства не может устанавливаться как обязательная.

- О патриотике, наверное, без какой-то возвышенности, без какого-то трепета в душе, говорить очень сложно. Если говорить о национальной идее - для меня сейчас это сохранение исторической памяти. Это, наверное, должна быть такая априори идея, которая должна перейти из поколения в поколение, потому что мы видим, что столько переписывается история "там", - ответила Сергеева.

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина, вспомнив про различное толкование "патриотизма" у русских классиков, решила поинтересоваться у Сергеевой, кого она считает патриотом. Поэт Петр Вяземский писал, что патриотизм - это "безусловная похвала" всего отечественного, писателю Михаилу Салтыкову-Щедрину приписывают мнение о том, что о патриотизме вспоминают провинившиеся, напомнила Шишкина.

- Патриот для меня, это человек, который не видит свое будущее без народа, без истории и культуры своей родины. Себя отождествляет с этой страной, и всю деятельность направляет на то, чтобы Родина развивалась, процветала, то есть вносит вклад в развитие своего Отечества и готов защищать свою Родину, - ответила депутат.

Парламентарий рассказала, как телевидение влияет на патриотическое воспитание. Она вспомнила, как восхищалась героем фильма "Коммунист", роль которого исполнил артист Евгений Урбанский.

- Во мне перевернулось все. Для меня "Коммунист"... Урбанский в этом фильме - таким надо быть, настоящим патриотом своей Родины, - сказала Сергеева.

Еще Сергеева во время ответов на вопросы депутатов вспоминала личные истории. Рассказывала, как обсуждала с отцом голод во время блокады Ленинграда и как ее дети однажды принесли из школы импортные сладости, которые раздавали в качестве гуманитарной помощи в 90-х.

- А такой эпизод, когда мои дети-подростки принесли из школы рулетики немецкие. Я говорю, откуда у вас рулеты, я вам только на завтраки давала. А они говорят: "Это гуманитарная помощь из Германии". Ну здесь Остапа понесло. Я взяла эти рулеты, понесла директору и сказала "Вы знаете, вы директор школы, вы потомкам победителей даете гуманитарную помощь. Что, моим детям есть нечего? Я их прокормлю, а вы, школа, пошли на поводу", - вспоминала Сергеева.

Отметим, у Сергеевой двое детей: сын и дочь. Ее дочь, Оксана Умнова, является главой МО "Пискаревка".

Дискуссия о патриотизме не могла пройти без участия Константина Чебыкина, одного из авторов законопроекта. К тому же, вопросы кадетского образования - его профильная тема. Чебыкин один из самых деятельных парламентариев в сфере поддержки и продвижения кадетов. Он выступил в свойственной ему манере: громким, командным голосом он ругал "либерастов" и людей, покинувших Россию.

- Только Россия является правопреемницей Советского Союза и наш законопроект нацелен прежде всего на сохранение исторической правды. <...> Нам пытались навязать чуждую нам историю, пытались выдумать чуждых нам героев. Пытались играть в либеральные ценности. Некоторые активные либерасты и сейчас у нас есть в нашей стране. А большинство из них, когда в нашей стране наступила тяжелая година, просто взяли и убежали. А сейчас нашей стране гадят из-за рубежа. Время их прошло, время извиняться перед всеми за то, что мы являемся русскими - прошло", - кричал Чебыкин.

Когда Чебыкину выключили микрофон из-за длительности выступления, он продолжил свою речь - на слышимости это никак не отразилось.

Законопроект был принят в первом чтении большинством голосов. Обычно списки поименного голосования публикуются позже, но депутат Алексей Зинчук пообещал выяснить, кто не поддержал инициативу, и придать их имена огласке. Шишлов избавил коллегу от этих хлопот и пояснил, что голосовал вместе со своей коллегой по фракции Ольгой Штанниковой против "демагогии и милитаризма", но не против патриотизма. После окончания пленарного заседания парламентарии отправились в ротонду Мариинского дворца чествовать лучших кадетов.











Больше фотографий с заседания Законодательного собрания 12 марта - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: Михаил Масленников, Константин Леньков, ЗАКС.Ру