Кадры: Заседание ЗакСа 12 марта

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру
Петербургский парламент 12 марта приступил к рассмотрению законопроектов о внесении поправок в закон о патриотическом воспитании, а также начал обновлять городскую норму о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним и реализации такой продукции в некоторых образовательных и спортивных учреждениях. Еще в третьем, окончательном чтении был принят законопроект о наделении правительства полномочием по разработке порядка использования водных объектов для рекреационных целей. Репортаж с заседания парламента - в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.
Депутаты Марина Шишкина и Денис Четырбок
Депутаты Андрей Малков и Павел Иткин
Начальник пресс-службы парламента Наталья Жохова, депутаты Анастасия Мельникова и Елена Рахова
Депутаты Юрий Авдеев, Андрей Малков и Юрий Гладунов
Депутаты Марина Шишкина и Николай Бондаренко
Депутаты Павел Иткин, Олег Милюта, Юрий Авдеев и Антон Соловьев
Депутаты Михаил Амосов, Андрей Алескеров и Михаил Барышников
Спикер Александр Бельский
Депутаты фракции "Новые люди": Дмитрий Панов, Дмитрий Павлов и Ольга Герасина
Депутаты Антон Рудаков и Вера Сергеева
Депутаты Павел Крупник и Марина Шишкина
Депутаты Ирина Иванова и Алексей Зинчук