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Медиатека 17:45

Кадры: Заседание ЗакСа 12 марта

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.РуФото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Петербургский парламент 12 марта приступил к рассмотрению законопроектов о внесении поправок в закон о патриотическом воспитании, а также начал обновлять городскую норму о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним и реализации такой продукции в некоторых образовательных и спортивных учреждениях. Еще в третьем, окончательном чтении был принят законопроект о наделении правительства полномочием по разработке порядка использования водных объектов для рекреационных целей. Репортаж с заседания парламента - в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.  

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.РуДепутаты Марина Шишкина и Денис Четырбок

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Депутаты Андрей Малков и Павел Иткин

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Начальник пресс-службы парламента Наталья Жохова, депутаты Анастасия Мельникова и Елена Рахова

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Депутаты Юрий Авдеев, Андрей Малков и Юрий Гладунов

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Депутаты Марина Шишкина и Николай Бондаренко

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Депутаты Павел Иткин, Олег Милюта, Юрий Авдеев и Антон Соловьев

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Депутаты Михаил Амосов, Андрей Алескеров и Михаил Барышников

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Спикер Александр Бельский

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Депутаты фракции "Новые люди": Дмитрий Панов, Дмитрий Павлов и Ольга Герасина

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Депутаты Антон Рудаков и Вера Сергеева

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Депутаты Павел Крупник и Марина Шишкина

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Депутаты Ирина Иванова и Алексей Зинчук

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Авдеев Юрий Васильевич 
Алескеров Андрей Энверович  
Амосов Михаил Иванович
Барышников Михаил Иванович 
Бельский Александр Николаевич 
Бондаренко Николай Леонидович 
Герасина Ольга Вячеславовна 
Гладунов Юрий Николаевич 
Зинчук Алексей Валерьевич 
Иванова Ирина Владимировна 
Иткин Павел Михайлович 
Крупник Павел Анатольевич 
Малков Андрей Витальевич 
Мельникова Анастасия Рюриковна 
Милюта Олег Эдвардович 
Павлов Дмитрий Геннадьевич 
Панов Дмитрий Вячеславович
Рахова Елена Алексеевна 
Рудаков Антон Юрьевич 
Сергеева Вера Владимировна 
Соловьев Антон Владимирович 
Четырбок Денис Александрович 
Шишкина Марина Анатольевна




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