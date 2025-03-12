Кадры: Заседание ЗакСа 12 марта

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Петербургский парламент 12 марта приступил к рассмотрению законопроектов о внесении поправок в закон о патриотическом воспитании, а также начал обновлять городскую норму о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним и реализации такой продукции в некоторых образовательных и спортивных учреждениях. Еще в третьем, окончательном чтении был принят законопроект о наделении правительства полномочием по разработке порядка использования водных объектов для рекреационных целей. Репортаж с заседания парламента - в снимках фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Депутаты Марина Шишкина и Денис Четырбок

Депутаты Андрей Малков и Павел Иткин

Начальник пресс-службы парламента Наталья Жохова, депутаты Анастасия Мельникова и Елена Рахова

Депутаты Юрий Авдеев, Андрей Малков и Юрий Гладунов

Депутаты Марина Шишкина и Николай Бондаренко

Депутаты Павел Иткин, Олег Милюта, Юрий Авдеев и Антон Соловьев

Депутаты Михаил Амосов, Андрей Алескеров и Михаил Барышников

Спикер Александр Бельский

Депутаты фракции "Новые люди": Дмитрий Панов, Дмитрий Павлов и Ольга Герасина

Депутаты Антон Рудаков и Вера Сергеева

Депутаты Павел Крупник и Марина Шишкина

Депутаты Ирина Иванова и Алексей Зинчук

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру