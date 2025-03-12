В Петербурге обновили запрет на продажу энергетиков в школах, больницах и спортзалах

Законодательное собрание Петербурга в первом чтении приняло законопроект, который уточняет нормы об административной ответственности за продажу энергетических напитков в неположенных местах, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Продажа тонизирующих напитков запрещена в учреждениях образования, развития несовершеннолетних, а также в местах организации отдыха и оздоровления детей и медучреждениях. Кроме того, реализация таких товаров не допускается в физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждениях.

Для физлиц штрафы предусмотрены в размере до 5 тысяч рублей, на должностных — до 20 тысяч рублей, а для юрлиц — до 50 тысяч рублей. Напомним, запрет на продажу энергетиков детям действует в Петербурге с 2019 года.

Обновить городскую норму парламенту необходимо, чтобы привести некоторые формулировки в документе в соответствии с федеральным законодательством.

Ранее петербургский парламент отменил свой же запрет на продажу детям зажигалок и других емкостей с газом. Городской закон потерял актуальность после утверждения аналогичного ограничения на федеральном уровне.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру