ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:43

В Петербурге обновили запрет на продажу энергетиков в школах, больницах и спортзалах

фото ЗакС политика В Петербурге обновили запрет на продажу энергетиков в школах, больницах и спортзалах

Законодательное собрание Петербурга в первом чтении приняло законопроект, который уточняет нормы об административной ответственности за продажу энергетических напитков в неположенных местах, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Продажа тонизирующих напитков запрещена в учреждениях образования, развития несовершеннолетних, а также в местах организации отдыха и оздоровления детей и медучреждениях. Кроме того, реализация таких товаров не допускается в физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждениях. 

Для физлиц штрафы предусмотрены в размере до 5 тысяч рублей, на должностных — до 20 тысяч рублей, а для юрлиц — до 50 тысяч рублей. Напомним, запрет на продажу энергетиков детям действует в Петербурге с 2019 года.

Обновить городскую норму парламенту необходимо, чтобы привести некоторые формулировки в документе в соответствии с федеральным законодательством. 

Ранее петербургский парламент отменил свой же запрет на продажу детям зажигалок и других емкостей с газом. Городской закон потерял актуальность после утверждения аналогичного ограничения на федеральном уровне. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости12 марта
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама