Парламент Петербурга отменил городской закон о запрете продажи зажигалок детям

Законодательное собрание Петербурга 26 февраля в третьем, окончательном чтении признал утратившим силу городской закон, который запрещал продажу зажигалок и емкостей с сжиженным газом несовершеннолетним, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору Александру Беглову.

Вместе с запретом парламент исключил из закона Петербурга об административных правонарушениях положения, предусматривающие штрафы за продажу зажигалок и похожих товаров детям. Вместо городского закона начнет действовать аналогичный федеральный закон, принятый Государственной думой.

Напомним, Петербург стал одним из первых регионов России, где местные власти решили запретить реализацию емкостей с сжиженным газом несовершеннолетним для борьбы со сниффингом (токсикоманией) среди подростков. Этот вопрос начали обсуждать в Заксобрании еще в феврале 2023 года. На федеральном уровне запрет был принят в январе 2025 года.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру