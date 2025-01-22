Госдума приняла закон о запрете продажи газосодержащих товаров детям

Госдума приняла закон о запрете продажи несовершеннолетним газосодержащих товаров, которые могут быть использованы для токсикомании или представлять иную опасность. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон, принятый сразу во втором и третьем чтениях, усилит защиту детей от вредного воздействия таких бытовых предметов, как зажигалки.

За нарушение запрета предусмотрены серьезные штрафы до 60 тысяч рублей для физических лиц, до 300 тысяч рублей для должностных лиц и до 600 тысяч рублей для юридических лиц.

К "запрещенным" товарам относят баллоны со сжиженными углеводородными газами любой емкости для плит, заправки зажигалок, зажигалки с контейнером со сжиженными углеводородными газами и др.

Напомним, закон о запрете продажи товаров со сжиженным углеводородным газом детям губернатор Петербурга подписал еще в апреле 2023 года.

фото: ЗАКС.Ру