Беглов подписал закон о запрете продажи зажигалок несовершеннолетним

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, согласно которому продавец может попросить паспорт у покупателя зажигалки или другого товара со сжиженным углеводородным газом, сообщила пресс-служба Смольного 6 апреля.

За продажу такой продукции несовершеннолетним установлена административная ответственность. Для граждан предусмотрены штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 70 до 150 тысяч рублей. Закон вступит в силу 1 сентября 2023 года.

Инициаторами новых правил выступили депутаты ЗакСа от "Единой России" Валерий Гарнец, Антон Соловьев и Денис Четырбок. Они объяснили, что закон необходим для борьбы с подростковой токсикоманией.