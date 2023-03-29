Заксобрание Петербурга запретило продавать детям зажигалки

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 29 марта приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, ограничивающий продажу зажигалок и баллонов с газом несовершеннолетним, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору Александру Беглову.

Так власти будут бороться с токсикоманией среди детей. Вдыхание смесей газа из бытовых приборов в народе называют "сниффингом". Оно может вызвать аритмию, гипоксию и остановку сердца, а также привести к летальному исходу. Авторами закона выступили единороссы Валерий Гарнец, Антон Соловьев и Денис Четырбок. За документ проголосовали 40 депутата. Двое проголосовали против.

Запрет продажи емкостей с углеводородным газом закрепят в городском законе об административных правонарушениях. Нарушителям может грозить штраф: для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 70 до 150 тысяч рублей. К "запрещенным" товарам относят баллоны со сжиженными углеводородными газами любой емкости для плит, заправки зажигалок, зажигалки с контейнером со сжиженными углеводородными газами.

О том, как в петербургском парламенте обсуждали законопроект, – читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков