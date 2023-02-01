Огоньку не найдется: депутаты ЗакСа запрещают продавать зажигалки детям

Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Законодательного собрания поддержали в первом чтении законопроект по запрету продажи зажигалок несовершеннолетним. Нарушителем может грозить штраф до 300 тысяч рублей. Все ради борьбы со "сниффингом". Что это такое и что думают об этом парламентарии - в материале ЗАКС.Ру.

Самым обсуждаемым вопросом повестки заседания Законодательного собрания Петербурга 1 февраля стал законопроект, представленный единороссом Антоном Соловьевым. Парламентарий предложил запретить продавать несовершеннолетним товары, содержащие сжиженные углеводородные газы и используемых для личных и бытовых нужд. К ним относятся зажигалки и баллоны для их заправки. Предполагается, что такая мера позволит предотвратить распространение токсикомании среди детей.

- За красивым иностранным словом "сниффинг" скрывается особая форма токсикомании, при которой состояние токсического опьянения достигается в результате вдыхания паров химических соединений, которые содержаться в частности в бытовых приборах газа, обычных зажигалках, туристических газовых баллонах. Эти товары имеют свободное обращение и доступны для приобретения их несовершеннолетними, - рассказал Соловьев.

Вдыхание газа из зажигалок может вызвать аритмию, гипоксию головного мозга и остановку сердца. Нередко ситуация доходит до плачевного итога. По данным депутатов, за последние годы количество жертв превышает 300 человек. Последняя громкая история случилась в Петербурге в ноябре прошлого года. Тогда ребенка удалось спасти.

Несмотря на то, что в России люди гибнут от "сниффинга" не первый год, Соловьев представил явление как новое. Парламентарий убежден, что дешевизна и доступность зажигалок способствуют распространению такого рискованного увлечения у подростков.

Согласно тексту законопроекта, за продажу зажигалок предлагается штрафовать юридических лиц на сумму до 300 тысяч рублей. Для простых граждан санкция не превышает 50 тысяч рублей. Лидер фракции "Новые люди" считает, что такие штрафы необоснованно велики. Он опирается на опыт других регионов, где за продажу зажигалок детям штрафуют не более чем на 50 тысяч рублей. Он предположил, что контролирующий орган сможет злоупотреблять правом.

- Любая жизнь, тем более ребенка - она бесценна. Если вы считаете, что это мера излишняя, вы можете подать поправки, - упрекнул Павлова единоросс Соловьев.

С замечаниями к закону выступили депутаты от "Яблока". Борис Вишневский отметил, что для подобных запретов необходима федеральная норма. В противном случае закон, по мнению депутата, не будет работать. Кроме того, "яблочник" считает, что запрещать продажу зажигалок, игнорируя другие "инструменты" токсикоманов, бесполезно.

- У нас продолжают синтетический клей несовершеннолетним [продавать]. Это запрещено? Он многократно использовался для тех же целей, однако, насколько мне известно, любой подросток может прийти в строительный магазин и совершенно спокойно купить, - сказал Вишневский.

Соловьев согласился, что клей по-прежнему популярен у токсикоманов. Он добавил, что раньше для этих целей использовали крем для обуви. Парламентарий считает, что газ из зажигалок представляет большую угрозу, потому что это дешево и легче спрятать, а производители бытовой химии с каждым годом совершенствуют свои формулы, чтобы продукция не обладала токсикологическими свойствами.

На заседании парламентарий вспомнили множество различных вещей, которые популярны у токсикоманов: клей, обувной крем, бензин и растворители. Несмотря на то, что часть из них даже упоминаются в пояснительной записке, законопроект никак их не затрагивает. Создалось ощущение, что депутаты просто решили уравнять бытовой прибор с запрещенными веществами. Депутат Борис Зверев очень красочно рассказал коллегам, что зажигалки могут делать с людьми.

- Вот эта вот мода, приводить себя в какое-то состояние, которое называется… Я бы по-русски сказал нюханье, пусть сниффинг, хотя не очень хочется произносить такие слова. Так вот она делает из ребенка неличность, потому что по своему психологическому воздействию проникает через липидные барьеры клеток головного мозга и они атрофируются. Они становятся неличностью. Вот это самое важное, - заявил Зверев.

Некоторые депутаты отметили, что внесение такого запрета в городской закон о правонарушениях не сможет должным образом повлиять на продажу зажигалок детям, поскольку контролирующим органом станет комитет Смольного по вопросам законности, безопасности и правопорядку. Депутаты даже сошлись во мнении, что чиновники из Смольного не смогут дежурить у каждого ларька. Предложение обратиться в Государственную думу с поправками к КоАП, чтобы контроль осуществляла полиция, Соловьеву показалось "интересным".

- Я считаю, на самом деле, это не столько запретительная, сколько разрешительная мера, поскольку позволит торговым сетям, продавцам, абсолютно обоснованно не продавать детям товары, которые представляют опасность для их здоровья, - заявил Соловьев.

Абсолютно все депутаты, которые выступали по этой теме, считают, что работать в этом направлении необходимо, хотя у некоторых возникли некоторые сомнения в целесообразности конкретного запрета зажигалок.

- Зажигалка в моем понимании абсолютно нормальный предмет, который мы всегда использовали в быту. Я помню у меня, ребенка была зажигалка. Не знаю, где я ее нашел, никогда не покупал. Где-то нашел на улице. У меня и мысли не было, что ее можно употребить. Где-то лежит среди старых игрушек. Есть огромное количество предметов, спокойных и безобидных, которые можно употребить не по назначению, - рассуждал лидер фракции КПРФ Роман Кононенко.

Совсем другого мнения придерживается лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник, который радикально настроен на борьбу с токсикоманией и наркоманией. Он отметил, что производители запрещенных веществ шагнули далеко вперед и не реагировать на это нельзя.

- Мы все православные люди. Не появись этой инициативы Соловьева и коллег из партии, ну и жили бы так. Хоронили бы по 11 детей в месяц. Не знаю, что сказал бы Борис Лазаревич, если бы был на их похоронах. Не поставишь инспектора у каждой кассы, мы это понимаем, но продавцы будут знать, что рано или поздно они столкнутся с проверкой и это будет критически для этого заведения, - рассказал Крупник.

Это не первая попытка петербургского парламента запретить продажу зажигалок несовершеннолетним. С похожей инициативой выступила фракция "Единая Россия" в марте 2020 года. Тогда за продажу зажигалок несовершеннолетним предлагалось штрафовать юрлица на 50 тысяч рублей. Также там подразумевался более широкий список вещей, которые предлагалось запретить для продажи детям. В остальном старый законопроект практически не отличается от нового. Документ, подготовленный два года назад, не добрался до первого чтения. Губернатор Александр Беглов в отзыве к старому проекту отмечал, что неопределенный перечень газовых баллонов мог создать "правовую неопределенность". В отзыве на новый законопроект Беглов сообщил о своей поддержке без каких-либо оговорок.















Константин Леньков