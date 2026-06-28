Смольный потратит до 10,9 млн рублей на День памяти жертв блокады Ленинграда

Комитет по культуре готов потратить до 10,9 млн рублей на проведение мероприятия, посвященного Дню памяти жертв блокады Ленинграда, обратил внимание ЗАКС.Ру. Заявка на определение подрядчика опубликована на портале госзакупок 26 июня. Организовать мероприятие планируют 8 сентября 2026 года в Соляном переулке, где находится Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Победителю конкурса предстоит обеспечить техническое сопровождение, оформление площадки, концертную программу, тематическую выставку и работу с гостями.

На аренду площадки, размещение и демонтаж сценических конструкций хотят направить до 3,8 млн рублей. Световое, звуковое, музыкальное и видеосопровождение мероприятия в комитете оценили в 2,6 млн рублей. Еще 2,45 млн рублей планируется потратить на художественно-декоративное и цветочное оформление площадки.

В рамках мероприятия в честь Дня памяти жертв блокады хотят разместить тематическую выставку с участием не менее четырех образцов военной техники времен Великой Отечественной войны. Организатору также необходимо привлечь как минимум четырех реконструкторов в форме бойцов Советской армии. Концертная программа должна длиться не менее часа. Во время выступлений подрядчику предстоит организовать трансляцию происходящего на установленный у сцены видеоэкран.

Для гостей также предусмотрены памятные сувениры и цветы. Заказчик рассчитывает обеспечить раздачу не менее 600 значков с символикой мероприятия, а также 600 кустовых хризантем либо 1,8 тысячи гвоздик.

День памяти жертв блокады Ленинграда ежегодно отмечается 8 сентября. В этот день в 1941 году началась блокада города, продолжавшаяся 872 дня. Ее полностью сняли 27 января 1944 года.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру