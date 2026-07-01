Смольный потратит до 447 млн рублей на благоустройство парка Строителей

Комитет по государственному заказу Петербурга готов потратить до 447,5 млн рублей на благоустройство двух участков парка Строителей у станции метро "Улица Дыбенко" в Невском районе, обратила 1 июля внимание "Фонтанка". Заявка опубликована на портале госзакупок. Победителю конкурса предстоит провести работы на территории между улицами Антонова-Овсеенко, Подвойского и Искровским проспектом, а также на участке на улице Подвойского. Работы разделены на два этапа: первый должен завершиться до 5 ноября 2026 года, второй — с 18 января по 1 октября 2027 года.

Подрядчику предстоит обустроить дорожки и газоны, высадить деревья, кустарники и цветники и разместить детские площадки. Планируется построить зону для игры в теннис и установить тренажеры, новые скамейки и шезлонги. Проект также предусматривает установку пандусов, тактильных плит и создание других условий для маломобильных граждан.

В июле 2025 года власти уже пытались определить подрядчика для благоустройства парка. Начальная цена контракта составляла 515,3 млн рублей. Заявку отменили после жалобы компании "Про-Финанс". Федеральная антимонопольная служба признала часть претензий обоснованными, указав на нарушения при оценке заявок.

Парк Строителей создали в Невском районе по инициативе Союза строительных организаций. Он находится в историческом районе Веселый Поселок между улицами Подвойского и Антонова-Овсеенко. Современное название ему присвоили в 2004 году.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру