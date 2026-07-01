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Новости 1 июля 2026, 20:05

Смольный потратит до 447 млн рублей на благоустройство парка Строителей

фото ЗакС политика Смольный потратит до 447 млн рублей на благоустройство парка Строителей

Комитет по государственному заказу Петербурга готов потратить до 447,5 млн рублей на благоустройство двух участков парка Строителей у станции метро "Улица Дыбенко" в Невском районе, обратила 1 июля внимание "Фонтанка". Заявка опубликована на портале госзакупок. Победителю конкурса предстоит провести работы на территории между улицами Антонова-Овсеенко, Подвойского и Искровским проспектом, а также на участке на улице Подвойского. Работы разделены на два этапа: первый должен завершиться до 5 ноября 2026 года, второй — с 18 января по 1 октября 2027 года.

Подрядчику предстоит обустроить дорожки и газоны, высадить деревья, кустарники и цветники и разместить детские площадки. Планируется построить зону для игры в теннис и установить тренажеры, новые скамейки и шезлонги. Проект также предусматривает установку пандусов, тактильных плит и создание других условий для маломобильных граждан.

В июле 2025 года власти уже пытались определить подрядчика для благоустройства парка. Начальная цена контракта составляла 515,3 млн рублей. Заявку отменили после жалобы компании "Про-Финанс". Федеральная антимонопольная служба признала часть претензий обоснованными, указав на нарушения при оценке заявок.

Парк Строителей создали в Невском районе по инициативе Союза строительных организаций. Он находится в историческом районе Веселый Поселок между улицами Подвойского и Антонова-Овсеенко. Современное название ему присвоили в 2004 году.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


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