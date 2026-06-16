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Новости 16 июня 2026, 17:20

Смольный потратит до 45 млн рублей на поставку 17 Lada Aura

фото ЗакС политика Смольный потратит до 45 млн рублей на поставку 17 Lada Aura

Комитет по государственному заказу объявил 15 июня конкурс на поставку 17 седанов Lada Aura, обратил внимание ЗАКС.Ру. Судя по данным на сайте госзакупок, потратить на автомобили готовы до 45,2 млн рублей.

Заказчик рассчитывает получить новые, не бывшие в употреблении автомобили черного цвета. Черной предстоит быть и отделке салона, выполненной из кожи и экокожи. Машины должны быть оборудованы кондиционером, мультимедийной системой, круиз-контролем с ограничителем скорости, датчиками парковки, розетками 12V и USB. Также предполагаются блокировка задних дверей для защиты от их открывания детьми, зональная подсветка салона, обогрев передних и задних сидений и другие опции.

Стоимость одного автомобиля в рамках контракта не сможет превышать 2,66 млн рублей. Это меньше, чем закладывалось на покупку каждой Lada Aura в ходе конкурса, объявленного в апреле. В тот раз комитет готов был заплатить до 108,2 млн рублей за 40 машин. Контракт заключили с ООО "Прагматика", его стоимость составила 98,99 млн рублей. Таким образом, стоимость одной машины в ходе конкурсной процедуры снизилась с 2,7 млн до 2,47 млн рублей.

Производство Lada Aura стартовало осенью 2024 года. "АвтоВАЗ" позиционирует модель как бизнес-седан.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


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