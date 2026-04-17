Смольный заплатит до 108 млн рублей за 40 машин Lada Aura

Комитет по государственному заказу Петербурга объявил 17 апреля конкурс на поставку 40 легковых автомобилей Lada Aura, информация об этом появилась на сайте госзакупок. Потратить на приобретение машин рассчитывают не более 108,2 млн рублей.

Закупка проводится для ГБАУ "Смольнинское", которое занимается обслуживанием петербургских чиновников и депутатов. Машины должны быть новыми и не иметь каких-либо повреждений. Гарантия устанавливается сроком на три года или же до достижения 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

В спецификации прописано наличие подушек безопасности водителя и переднего пассажира, а также боковых подушек безопасности. Машины должны быть снабжены системами контроля слепых зон, вспомогательного торможения и контроля устойчивости, а заодно круиз-контролем с ограничителем скорости и автоматической блокировкой дверей с началом движения.

Также предусмотрены розетки 12V и USB, усиленная тонировка задних стекол и мультимедийная система с емкостным дисплеем. Кузов и салон должны быть черными, в качестве материала отделки салона заказчик выбрал кожу или экокожу.

В ноябре 2024 года Минпромторг внес Lada Aura в список автомобилей, рекомендованных для чиновников. Одновременно в список попали и автомобили X-Cite, которые закупались "Смольнинским". Эти машины передавались, в том числе, Законодательному собранию. В сентябре 2025 года лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов оценил в беседе ЗАКС.Ру служебную машину, отметив ее удобство. В то же время, по его словам, водители в потоке не воспринимают модель в качестве транспорта госслужащих и потому относятся к ней с меньшим уважением.

