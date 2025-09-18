Петербургские водители перестали узнавать чиновников на новых служебных авто

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов рассказал ЗАКС.Ру о собственном опыте использования нового служебного автомобиля X-Cite, на которые в этом году стали пересаживаться депутаты и чиновники. Парламентарий назвал новые машины удобными для пассажиров, но отметил неожиданный недостаток обновления автопарка: водители на дорогах не воспринимают отечественные автомобили в качестве транспорта госслужащих, как это было с Toyota Camry.

– Абсолютно нормальная машина, удобная. Единственное - малоузнаваемая. Toyota Camry была узнаваема в дорожном потоке. И водители из соседней полосы уважительнее относились, понимая, что это машина органов государственной власти: где-то пропустить, где-то уступить. Этот автомобиль, так сказать, обычный универсал, таких эмоций не вызывает. Водители [депутатов] привыкают просто ехать в потоке, как обычные петербуржцы. Он выглядит солидно, но Toyota Camry – узнаваемая, потому что на ней ездят и силовые органы, с которыми лучше не ссориться, - рассказал Павлов.

Отметим, водители не всегда уступают дорогу депутатским Camry. Так, два года назад в автомобиль Павлова врезалось такси на Приморском шоссе. Тогда водителю депутата пришлось ждать ДПС, а парламентарий был вынужден добираться до дома на отдельно заказанном такси.

Сейчас на новые автомобили петербургской марки XCITE пересела почти половина депутатов Законодательного собрания. В августе председатель парламента Александр Бельский рассказывал, что новыми служебными автомобилями обзавелись 23 депутата. Некоторые продолжают передвигаться по рабочим делам на привычных Toyota Camry. Как отметил спикер, к концу 2025 года на отечественные авто может пересесть большинство депутатов.

Первые XCITE Х-CROSS 7 передали Заксобранию еще в январе 2025 года. Они предназначались для работников аппарата парламента.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру