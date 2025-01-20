Дождались: ЗакС получил 10 новых автомобилей

Автопарк петербургского парламента пополнился десятью новыми машинами, сообщил председатель Заксобрания Александр Бельский в своем Telegram-канале 20 января. Сотрудники ЗакСа будут передвигаться на черных кроссоверах XCITE Х-CROSS 7, собранных в Петербурге. Новые машины депутаты ждут с лета.

"Как мы и планировали, автопарк Заксобрания пополнили новые XCITE Х-CROSS 7. В распоряжение аппарата парламента поступили уже 10 машин, выпущенных в нашем городе", - написал Бельский.

Кому именно достанутся новые автомобили - спикер не уточнил. Отметим, сейчас чиновники в основном передвигаются на служебных Toyota Camry.

О том, что парламент получит в распоряжении десять новых автомобилей, стало известно еще в июне 2024 года, когда на полях ПМЭФ был представлен автомобиль отечественной марки XCITE. Сами автомобили ждали еще к апрелю, однако сроки постоянно переносились. Контракт на поставку новых автомобилей ГБАУ "Смольнинское" заключило со второй попытки осенью. Один кроссовер этой марки обошелся в 2,5 млн рублей.

Обновление: В пресс-службе городского парламента сообщили ЗАКС.Ру, что новые автомобили предназначены для работников аппарата Законодательного собрания, а не депутатов.

Константин Леньков / Фото Александр Бельский