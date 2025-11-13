Бельский: Я не посещаю алкомаркеты

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский признался, что не посещает алкомаркеты. Во время эфира радио Sputnik от 13 ноября об отношении горожан к магазинам такого рода, спикер парламента удивился, что в них продают не только алкоголь, но и еду и другие товары.

– В алкомаркетах торгуют едой? Я не знаю. Я не посещаю алкомаркеты, поэтому мне сказать сложно. Но насколько я знаю, они меняют формат, а значит, это не совсем алкомаркет, - отметил Бельский.

Ведущий спросил Бельского, как он относится к идее своих коллег о необходимости "вынести подальше из города" алкомаркеты. Спикер парламента упомянул опыт Финляндии, где алкоголь продают в специализированных магазинах. Он заключил, что если такие меры действительно работают, то есть смысл их обсуждать. В противном случае, отмечает Бельский, это всего лишь популизм.

Кроме того, спикер ЗакСа упомянул опыт Вологодской области, где продажу алкоголя ограничили двумя часами в день — с 12:00 до 14:00. Бельский резюмировал, что там после ограничительных мер выросло потребление алкоголя, вероятно, имея в виду заявление Федеральной службы государственной статистики. Отметим, глава Вологодчины Георгий Филимонов не соглашался с приведенной информацией.

Вопрос продажи алкоголя в разных частях Петербурга сейчас обсуждается в стенах парламента Петербурга. Депутаты рассматривают федеральную инициативу, которая наделит власти региона правом самостоятельно определять допустимые границы продажи алкоголя рядом с различными социальными учреждениями, например, школами. Сейчас это полномочие закреплено за муниципалами. Депутаты намерены привести все к единому стандарту.

