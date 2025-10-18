Филимонов не согласился с данными о росте потребления алкоголя на Вологодчине

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов выразил 18 октября несогласие с данными Федстата о росте потребления алкоголя в регионе в 2025 году. Ограничения на продажу спиртного действуют в области с начала марта.

"Рекомендую не поддаваться заведомо ложной интерпретации данных статистики. Нужно разложить с 1 марта (не с 1 января), учесть наши меры стимулирования потребления алкоголя в общепите, поддержки МСП, развития туризма (не считать в кучу сколько выпили туристы и вологжане", — написал Филимонов в своем telegram-канале.

По мнению губернатора, в таком случае результаты могут оказаться иными. Он также рекомендовал "завидовать молча" неким неназванным недоброжелателям, которые якобы не желают признавать успехи руководства Вологодской области.

Также Филимонов заявил о том, что смертность от алкоголь-ассоциированных заболеваний в регионе снизилась наполовину. "По данным Минздрава области, смертность от алкоголь-ассоциированных заболеваний сократилась на 49,6 процента (со 133 до 66 человек) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сообщил он.

О росте потребления алкоголя на Вологодчине накануне написали "Ведомости", ссылаясь на данные Федеральной службы государственной статистики. Согласно официальным данным, в январе потребление алкоголя на душу населения в Вологодской области составило 7,7 литра, в феврале и марте — по 9,31 литра. В апреле оно возросло до 9,78 литра на человека, после чего снизилось до 9,58 литра в мае и 9,4 литра в июне. Вслед за этим, наоборот, наметился рост потребления спиртного. В июле на каждого жителя области приходилось по 9,48 литра, в августе — по 9,56 литра, а в сентябре — по 9,65 литра.

С 1 марта в Вологодской области купить спиртное можно только в течение двух часов в день — с 12:00 до 14:00. В другое время приобрести алкоголь можно только в ресторанах. В середине сентября Филимонов заявил о том, что с начала действия ограничений в регионе закрылось 364 алкомаркета, что соответствовало 60% от общего количества подобных торговых точек. В начале октября глава региона анонсировал новые ограничения на торговлю спиртным.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру