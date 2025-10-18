ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18 октября 2025, 10:56

Смольный предупредил о сносе гаражей на улице Фучика

фото ЗакС политика Смольный предупредил о сносе гаражей на улице Фучика

Комитет по контролю за имуществом дал три дня владельцам гаражей в Гаражном кооперативе № 1 на улице Фучика на то, чтобы освободить территорию, сообщила 18 октября "Фонтанка". В случае невыполнения требования участки зачистят в принудительном порядке.

Под угрозой сноса оказались гаражи на двух участках общей площадью 4,25 гектара. Владельцам установили срок до 21 октября на то, чтобы самостоятельно освободить занимаемые участки и сообщить об этом в комитет.

В случае невыполнения требований имущество в принудительном порядке переместят для хранения на специальную площадку, после чего гаражи демонтируют.

В августе ККИ снес гаражи в кооперативе "Гидротехник" на территории Калининского района. В комитете тогда заявляли, что договор аренды был расторгнут еще в апреле. Хозяева гаражей говорили, что узнали о расторжении контракта только из уведомлений ККИ, развешанных на дверях гаражей.

Андрей Казарлыга / Фото: Комитет по контролю за имуществом


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама