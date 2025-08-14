В Калининском районе ККИ приступил к сносу гаражного кооператива "Гидротехник"

Комитет по контролю за имуществом сообщил 14 августа в своем telegram-канале о начале принудительного демонтажа гаражного кооператива "Гидротехник" в Калининском районе Петербурга. В минувший понедельник ККИ заявлял о том, что предлагает бывшему арендатору договориться о добровольном освобождении территории в течение 10 дней.

"Руководство ГСК "Гидротехник" отказалось от подписания соглашения о добровольном освобождении территории. В связи с этим ККИ совместно с ЦПЭИГИ [Центр повышения эффективности использования государственного имущества] приступает к принудительному демонтажу гаражей", — говорится в посте, опубликованном в четверг.

В ходе работ будет производиться вскрытие гаражей, в которых находится не вывезенное имущество владельцев. Имущество будут перевозить на склад хранения, в дальнейшем хозяева смогут обратиться в ЦПЭИГИ, чтобы получить изъятое обратно. После вывоза вещей гаражи начнут сносить.

Как ранее заявили в ККИ, договор аренды был расторгнут еще в апреле, однако проведенная 1 августа проверка показала, что "территория продолжает использоваться незаконно". Издание "Фонтанка" сообщало со ссылкой на владельцев гаражей, что о расторжении контракта они якобы узнали только из объявлений, развешанных комитетом в начале августа. По информации журналистов, кооператив обратился в суд с намерением оспорить решение о расторжении договора аренды.

Ранее ККИ отчитался о том, что освободил за июль 93 незаконно занятых помещения на территории 13 районов Петербурга. Общая площадь помещений превысила пять тысяч квадратных метров.

Андрей Казарлыга, фото: ККИ Санкт-Петербурга (скриншот видео)