Губернатор назвал платные парковки "щадящим вариантом"

Введение платных парковок в четырех центральных районах Петербурга следует воспринимать как "щадящий вариант" ограничения въезда на их территорию, считает губернатор Александр Беглов. Своим мнением он поделился в ходе прямой линии 9 декабря. При этом он отметил, что в 2026 году ожидать расширения зоны платных парковок не стоит.

По словам губернатора, изменение тарификации происходило в соответствии с рекомендациями Министерства транспорта. Это общие рекомендации для всех регионов страны, в соответствии с которыми загруженность проезжей части выше 85 % говорит о необходимости повышения стоимости парковочного пространства, продолжил он.

— Есть крайние меры тоже, это шлагбаумы и платный въезд [в центр]. Мы до этого пока не дошли. Хотя такие предложения поступают, и вот хотел бы отметить, что платные парковки — это щадящий вариант. Хочу подчеркнуть, что с ценами на них город не своевольничает. Есть методические рекомендации Минтранса по платным парковкам, — заявил глава города.

Необходимость введения платных парковок Беглов объяснил стремлением сохранения исторического центра и обеспечения возможности прогулок по нему. Экономические же интересы здесь будто бы играли не первую роль.

Отметим, что ранее в пользу введения платного въезда в центр Петербурга неоднократно высказывался спикер Законодательного собрания Александр Бельский, который приводил аналогии со Стокгольмом.

Один из поступивших вопросов касался сроков расширения зоны платной парковки в исторических частях ряда районов Петербурга вблизи от центра. Беглов заявил, что в следующем году как тарифы, так и границы зоны платной парковки останутся без изменений.

— Сегодняшние тарифы действуют до конца 2026 года, вот в этот период в других районах Петербурга платная парковка вводиться не будет. Вот необходимо проанализировать полученный опыт, всё как следует посчитать надо, обдумать. Я считаю, что года для этого вполне достаточно, — предположил градоначальник.

В середине октября в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах изменили правила тарификации платной парковки. Теперь улицы разделены по четырем категориям в зависимости от их загруженности. На улицах с загрузкой до 50 % владельцы легковых автомобилей платят, как и раньше, по 100 рублей за час стоянки. На улицах с загрузкой от 50% до 70% стоимость часа стоянки составляет 200 рублей, с загрузкой от 70% до 85% — 280 рублей, а на улицах с загрузкой от 85% и более — 360 рублей.

В конце ноября стало известно, что после изменения тарификации платные парковки стали приносить в бюджет по 25 млн рублей ежесуточно. Ранее поступления от них составляли по 12-13 млн рублей в сутки.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру