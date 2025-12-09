Беглов о запрете мигрантам работать в такси: "Это шаг в правильном направлении"

Губернатор Петербурга Александр Беглов положительно охарактеризовал первые итоги введения запрета на трудоустройство иностранных граждан на работу в качестве курьеров и водителей такси. Смольный, по его словам, сделал правильные расчеты при оценке возможных последствий, а сильных изменений в стоимости таких услуг нет. Своим мнением Беглов поделился во время прямой линии 9 декабря. Постановление о запрете Беглов подписал в июле 2025 года.

– Мы убедились, что это был шаг в правильном направлении. Трехмесячный переходный период для бизнеса закончился — мы же не просто так это сделали, а предупредили бизнес. Встречались с ними, говорили. Те последствия, которыми нас пугали — они не наступили. Нет ни коллапса, ни многократного повышения цен. Нормальная реакция рынка труда и в курьерской службе и в работе такси. Спрос на соответствующих специалистов на рынке по нашим данным вырос примерно на 5-10%. Соответствующие предприятия не разорились и не закрылись. Рост цен на их услуги в пределах общей динамики экономики. Мы знали, что так будет, – заявил Беглов.

Глава города отметил, что после предварительной оценки последствий запрета чиновники пришли к выводу, что его продление возможно на весь 2026 год. Соответствующий проект постановления в Смольном опубликовали в середине ноября.

По информации Беглова, годом ранее в Петербурге на миграционном учете состояли 360 тысяч иностранцев, а сейчас чуть больше 190 тысяч. При этом число действующих патентов сократилось с 256 тысяч до 145 тысяч. Губернатор добавил, что город по-прежнему заинтересован в рабочей силе из-за рубежа, но только в определенных сферах. В частности, в коммунальной отрасли.

Несколькими часами ранее президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека рассказывал, что Беглов предлагал ему запретить трудоустройство мигрантов в сервисах доставки и такси. В частности, градоначальник докладывал Путину, что мигранты зарабатывают больше в качестве курьеров, чем работники предприятий.

Константин Леньков / Фото: Правительство Петербурга