Путин заявил, что Беглов предлагал ему запретить работу мигрантов курьерами

Губернатор Петербурга Александр Беглов предлагал президенту Владимиру Путину запретить мигрантам работать в России курьерами, заявил глава государства 9 декабря. Его слова прозвучали на заседании Совета по правам человека в ответ на выступление члена СПЧ Марины Ахмедовой, которая пожаловалась на доставщиков на электровелосипедах и электросамокатах.

В ответ на это Путин заявил, что ездит по Москве без кортежей, благодаря чему может наблюдать за поведением курьеров. Судя по его словам, увиденным он оказался не вполне доволен.

— Конечно, это вызывает озабоченность у наших граждан. Мне говорили об этом и некоторые руководители регионов, в частности, губернатор Санкт-Петербурга. Это касается, в данном случае, дисбалансов на рынке труда. Он предлагал даже <...> вообще запретить, скажем, трудовым мигрантам заниматься доставкой. Потому что они получают больше, чем на предприятиях, — рассказал глава государства.

Путин пообещал дать дополнительные поручения МВД, главам регионов и мэрам городов "сделать соответствующие предложения" относительно движения курьеров по улицам. Поручения будут сформулированы "прямо завтра", добавил он.

Заседание СПЧ с участием президента ежегодно проводится в начале декабря, мероприятие приурочено к Международному дню прав человека. В нынешнем заседании от Петербурга участвуют режиссер Александр Сокуров и депутат Законодательного собрания Александр Малькевич.

В Петербурге летом ввели запрет мигрантам на работу курьерами и водителями такси. Запрет установлен до конца 2025 года, он не распространяется на граждан государств, входящих в ЕАЭС. В середине ноября появилась информация о планах Смольного продлить действие ограничений на весь 2026 год разом.

Андрей Казарлыга


