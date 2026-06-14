Власти Петербурга начнут исполнять поручения Путина о поддержке бизнеса с ПМЭФ

В ближайшее время в Петербурге будут исполнять поручения президента Владимира Путина о поддержке малого и среднего бизнеса, озвученные во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил 14 июня губернатор Александр Беглов. По его словам, в городе введут меры для снижения издержек малого бизнеса и повышения производительности труда.

До 60% петербуржцев заняты в малом и среднем бизнесе, заявили в Смольном. Средний показатель по России составляет примерно 40%. В Петербурге зарегистрированы почти 400 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, 236 тысяч из них - индивидуальные предприниматели.

В Северной столице разработана стратегия развития малого и среднего бизнеса до 2030 года. Одной из главных целей городского правительства Беглов назвал рост дохода одного работника в 1,2 раза по сравнению с ростом ВВП.

Путин выступил на ПМЭФ 5 июня. Во время пленарного заседания он предложил отложить снижение порога выручки бизнеса при уплате НДС при упрощенной системе налогообложения. Узнать, какие еще темы затронул президент на полях форума, можно из материала ЗАКС.Ру.

Неделей ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в парламенте приступят к обсуждению поручений президента на ПМЭФ. В первую очередь необходимо закрепить инструменты стажировок на законодательном уровне и создать льготные условия для малых и средних предприятий, заявил Володин.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру