ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 6 июня 2026, 11:42

На ближайшем совете Госдумы обсудят исполнение поручений Путина с ПМЭФ

фото ЗакС политика На ближайшем совете Госдумы обсудят исполнение поручений Путина с ПМЭФ

Поручения, озвученные президентом Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума, обсудят на ближайшем совете Государственной думы, сообщил 6 июня спикер парламента Вячеслав Володин в соцсетях. К вопросам, которые нужно проработать в первую очередь, председатель Госдумы отнес закрепление инструмента стажировок на законодательном уровне и создание льготных условий для малых и средних предприятий. Также необходимо отложить снижение порога выручки для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС, подчеркнул Володин. 

"В своем выступлении наш президент Владимир Владимирович Путин обозначил ключевые показатели развития экономики, отметил, каким должен быть суверенитет России, а также дал оценку ситуации в мире. [...] На ближайшем совете Государственной думы обсудим план законодательного обеспечения исполнения поручений нашего президента", - отметил спикер Госдумы.

Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ состоялось накануне, 5 июня. Пленарная сессия длилась более 3,5 часов. О том, какие темы затронул глава государства и как прошел третий день ПМЭФ на базе КВЦ "Экспофорум", читайте в материале ЗАКС.Ру. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама