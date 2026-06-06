На ближайшем совете Госдумы обсудят исполнение поручений Путина с ПМЭФ

Поручения, озвученные президентом Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума, обсудят на ближайшем совете Государственной думы, сообщил 6 июня спикер парламента Вячеслав Володин в соцсетях. К вопросам, которые нужно проработать в первую очередь, председатель Госдумы отнес закрепление инструмента стажировок на законодательном уровне и создание льготных условий для малых и средних предприятий. Также необходимо отложить снижение порога выручки для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС, подчеркнул Володин.

"В своем выступлении наш президент Владимир Владимирович Путин обозначил ключевые показатели развития экономики, отметил, каким должен быть суверенитет России, а также дал оценку ситуации в мире. [...] На ближайшем совете Государственной думы обсудим план законодательного обеспечения исполнения поручений нашего президента", - отметил спикер Госдумы.

Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ состоялось накануне, 5 июня. Пленарная сессия длилась более 3,5 часов. О том, какие темы затронул глава государства и как прошел третий день ПМЭФ на базе КВЦ "Экспофорум", читайте в материале ЗАКС.Ру.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру